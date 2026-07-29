Banfield tiene cerrado al reemplazo de Danilo Arboleda

Luego de la victoria de Banfield sobre Sarmiento de Junín, rival directo para evitar el descenso, el entrenador Pedro Troglio se quedó sin una de las figuras del plantel: el defensor colombiano Danilo Arboleda se marchó a San Lorenzo, club que ejecutó la cláusula de rescisión.

El central fue uno de los puntos altos del Torneo Apertura y en eso se apoyó la dirigencia Azulgrana para darle el gusto a Néstor Gorosito.

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Pero, por Peña y Arenales no hubo tiempo para lamentos, porque ya dieron con el reemplazo de Danilo Arboleda , que será anunciado como refuerzo una vez que el club levante las inhibiciones.

Se trata de Nehuén Paz , que llegará en condición de libre procedente de Huracán y firmará contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. En el primer semestre apenas disputó cuatro partidos con el Globo.

Nehuén Paz llega libre de Huracán.

Para el entrenador Pedro Troglio, el futbolista surgido en All Boys le puede solucionar, además de su posición natural de central, inconvenientes por la izquierda, ya que también puede desempeñarse como lateral. Entonces, cuando el presidente Matías Mariotto solucione los problemas de público conocimiento, Nehuén Paz, de 33 años, quedará a disposición del cuerpo técnico para jugar.

El oriundo de CABA tuvo un paso por Lanús en la temporada 2017/18, en la que jugó cuatro partidos. En el fútbol argentino también pasó por Newell´s, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre. Del otro lado de la Cordillera de los Andes defendió la camiseta de Universidad Católica de Chile.

Además, cuenta con recorrido en varios clubes de Europa: Bologna, Lecce y Crotone, todos de Italia, y Kayserispor, de Turquía.

Goleador a la vista

La búsqueda de un goleador también es uno de los objetivos de la dirigencia. Tras caerse la llegada del paraguayo Tiago Caballero, que entrenaba en el Campo de Deportes, pero se volvió a Olimpia, ahora apuntaron del otro lado del charco, a la vecina Uruguay.

En ese sentido está acordado el arribo de Alexander Machado, quién procederá de Peñarol por un año, con una opción de compra. Al igual que en el caso de Nehuén Paz, será oficializado luego de cancelar las inhibiciones, motivo por el cual Caballero se fue del club.

Alexander Machado, oriundo de la capital uruguaya, viene de jugar en Defensor Sporting (31 partidos y seis goles) y mantiene contrato con el club de Montevideo hasta diciembre de 2027. Cerro, Boston River y Miramar Misiones son los otros clubes por los que pasó.