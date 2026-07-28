De golear a pedir la hora: Banfield le ganó con lo justo a Sarmiento

Banfield pasó de golear a ganarle con lo justo a Sarmiento
Banfield sufrió más de la cuenta para ganarle por 3 a 2 a Sarmiento de Junín en un duelo clave por la permanencia correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura. Fue el primer partido en el estadio Florencio Sola.
El Taladro le ganaba por 3 a 0 al conjunto de Junín gracias a dos goles de Tiziano Perrotta, que gran figura de la cancha, y otro de Bruno Sepúlveda cuando faltaban apenas 10 minutos, pero cometió dos errores en defensa y terminó sufriendo hasta el final.
Después de un pálido primer tiempo, el equipo de Pedro Troglio aprovechó un error de Arboleda sobre los 8 minutos del complemento para abrir el marcador y a partir ahí, imponiendo condiciones en el juego, justificó la victoria. Sin embargo, un error de Facundo Sanguinetti a los 38 y una desatención defensiva sobre los 41 le permitieron a la visita ponerse a tiro del empate de manera inesperada.
Finalmente, nada malo pasó y Banfield se quedó con tres puntos muy importantes para sacarle ocho puntos de diferencia a Sarmiento en la tabla de los promedios.
¡Final del partido: GANÓ BANFIELD!
El equipo de Pedro Troglio se impuso por 3 a 2 a Sarmiento por la fecha 2 del Torneo Clausura y celebró su primer triunfo en el torneo tras perder en el estreno ante Huracán.
GOL DE SARMIENTO
A los 41 minutos, el conjunto de Junín volvió a convertir, esta vez Marabel, y Banfield pasó de golear a sufrir.
EL VERDE CONSIGUE EL SEGUNDO GOL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
El equipo de Facundo Sava se mete en el partido Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8V1qjtwwN0
GOL DE SARMIENTO
Un grave error de Facundo Sanguinetti, quien por estas horas aparece en los planes de Vélez, posibilitó el descuento de Jonathan Herrera a los 38 minutos.
ERROR DEL PORTERO DE BANFIELDDescuenta Sarmiento para darle emoción al partido Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LNrsv9oTXc— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
¡GOOOOL DE BANFIELD!
Sobre los 36 minutos, y tras un penal contra Adoryan, Bruno Sepúlveda puso el 3 a 0 con una sutil definición desde los 12 pasos.
¡QUÉ CATEGORÍA SEPÚLVEDA! El delantero ingresó, picó el penal y concreto el tercero de la noche para su equipo.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/lzjTGaDtOk— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
¡GOOOL DE BANFIELD!
Otra vez Tiziano Perrotta. El pibe de Banfield recibió de Adoryan sobre los 14 minutos y con un remate contra el palo venció la resistencia de Arboleda y anotó el 2 a 0.
GOLAZO Y LLEGÓ EL SEGUNDO PARA BANFIELDTambién llegó el doblete para Tiziano Perrottta tras un gran remate que rompió el arco de Arboleda.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2bTOHsGCPf— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
¡GOOOOOL DE BANFIELD!
Ahora el que se equivocó fue Sarmiento, pero Banfield sí acertó: Zalazar robó la pelota tras un mal pase de Mauricio Arboleda y asistió a Tiziano Perrotta, que no falló y con una linda definición puso el 1 a 0 sobre los 8 minutos.
LLEGÓ EL PRIMERO PARA EL TALADROAnotó Tiziano Perrotta tras un error de Arboleda y le da la ventaja a su equipo. Banfield 1-0 Sarmiento.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ar58KIEHSE— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
Banfield se equivocó y Sarmiento avisó
Sobre los 5 minutos, Sarmiento se acercó con peligro. Banfield la perdió en la salida y el Verde salió de contra, pero no tuvo contundencia y el remate de Giménez terminó desviado.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Banfield y Sarmiento ya disputan los últimos 45 minutos en el estadio Florencio Sola.
¡Final del primer tiempo!
Banfield y Sarmiento iguala 0 a 0 al cabo del primer tiempo, tras 45 minutos en los que no pasó nada.
Poco y nada en el "Lencho" Sola
Los arquero Facundo Sanguinetti, de Banfield, y Mauricio Arboleda, de Sarmiento, son espectadores de lujos. Poca acción para ambos durante lo primeros 35 minutos.
Banfield y Sarmiento, sin diferencias
Sobre los 15 minutos, el juego sigue sin un dominador claro. Lo único importante fue el penal no cobrado a Banfield.
¡Arrancó el partido!
Banfield y Sarmiento ya juegan en el estadio Florencio Sola por la fecha 2 del Torneo Clausura.
Formaciones de Banfield y Sarmiento
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo e Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Sarmiento: Mauricio Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez y Gabriel Díaz; Junior Marabel y Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.
Árbitro: Andrés Gariano. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports.
ERROR DEL PORTERO DE BANFIELD— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026
Descuenta Sarmiento para darle emoción al partido
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LNrsv9oTXc