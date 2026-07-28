De golear a pedir la hora: Banfield le ganó con lo justo a Sarmiento

Banfield pasó de golear a ganarle con lo justo a Sarmiento

Banfield sufrió más de la cuenta para ganarle por 3 a 2 a Sarmiento de Junín en un duelo clave por la permanencia correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura. Fue el primer partido en el estadio Florencio Sola.

El Taladro le ganaba por 3 a 0 al conjunto de Junín gracias a dos goles de Tiziano Perrotta, que gran figura de la cancha, y otro de Bruno Sepúlveda cuando faltaban apenas 10 minutos, pero cometió dos errores en defensa y terminó sufriendo hasta el final.

Después de un pálido primer tiempo, el equipo de Pedro Troglio aprovechó un error de Arboleda sobre los 8 minutos del complemento para abrir el marcador y a partir ahí, imponiendo condiciones en el juego, justificó la victoria. Sin embargo, un error de Facundo Sanguinetti a los 38 y una desatención defensiva sobre los 41 le permitieron a la visita ponerse a tiro del empate de manera inesperada.

Finalmente, nada malo pasó y Banfield se quedó con tres puntos muy importantes para sacarle ocho puntos de diferencia a Sarmiento en la tabla de los promedios.