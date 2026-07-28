martes 28 de julio de 2026
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28 de julio de 2026
En el Lencho Sola.

De golear a pedir la hora: Banfield le ganó con lo justo a Sarmiento

Banfield ganaba por 3 a 0, pero falló en defensa y el conjunto de Junín marcó dos goles en tres minutos para ponerle dramatismo hasta el final.

Banfield, con dos goles de Tiziano Perrotta, le gana a Sarmiento.

Banfield, con dos goles de Tiziano Perrotta, le gana a Sarmiento.

Banfield, con dos goles de Tiziano Perrotta, le gana a Sarmiento.

Banfield, con dos goles de Tiziano Perrotta, le gana a Sarmiento.

Banfield pasó de golear a ganarle con lo justo a Sarmiento

Banfield sufrió más de la cuenta para ganarle por 3 a 2 a Sarmiento de Junín en un duelo clave por la permanencia correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura. Fue el primer partido en el estadio Florencio Sola.

El Taladro le ganaba por 3 a 0 al conjunto de Junín gracias a dos goles de Tiziano Perrotta, que gran figura de la cancha, y otro de Bruno Sepúlveda cuando faltaban apenas 10 minutos, pero cometió dos errores en defensa y terminó sufriendo hasta el final.

Después de un pálido primer tiempo, el equipo de Pedro Troglio aprovechó un error de Arboleda sobre los 8 minutos del complemento para abrir el marcador y a partir ahí, imponiendo condiciones en el juego, justificó la victoria. Sin embargo, un error de Facundo Sanguinetti a los 38 y una desatención defensiva sobre los 41 le permitieron a la visita ponerse a tiro del empate de manera inesperada.

Finalmente, nada malo pasó y Banfield se quedó con tres puntos muy importantes para sacarle ocho puntos de diferencia a Sarmiento en la tabla de los promedios.

¡Final del partido: GANÓ BANFIELD!

El equipo de Pedro Troglio se impuso por 3 a 2 a Sarmiento por la fecha 2 del Torneo Clausura y celebró su primer triunfo en el torneo tras perder en el estreno ante Huracán.

GOL DE SARMIENTO

A los 41 minutos, el conjunto de Junín volvió a convertir, esta vez Marabel, y Banfield pasó de golear a sufrir.

GOL DE SARMIENTO

Un grave error de Facundo Sanguinetti, quien por estas horas aparece en los planes de Vélez, posibilitó el descuento de Jonathan Herrera a los 38 minutos.

¡GOOOOL DE BANFIELD!

Sobre los 36 minutos, y tras un penal contra Adoryan, Bruno Sepúlveda puso el 3 a 0 con una sutil definición desde los 12 pasos.

¡GOOOL DE BANFIELD!

Otra vez Tiziano Perrotta. El pibe de Banfield recibió de Adoryan sobre los 14 minutos y con un remate contra el palo venció la resistencia de Arboleda y anotó el 2 a 0.

¡GOOOOOL DE BANFIELD!

Ahora el que se equivocó fue Sarmiento, pero Banfield sí acertó: Zalazar robó la pelota tras un mal pase de Mauricio Arboleda y asistió a Tiziano Perrotta, que no falló y con una linda definición puso el 1 a 0 sobre los 8 minutos.

Banfield se equivocó y Sarmiento avisó

Sobre los 5 minutos, Sarmiento se acercó con peligro. Banfield la perdió en la salida y el Verde salió de contra, pero no tuvo contundencia y el remate de Giménez terminó desviado.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Banfield y Sarmiento ya disputan los últimos 45 minutos en el estadio Florencio Sola.

¡Final del primer tiempo!

Banfield y Sarmiento iguala 0 a 0 al cabo del primer tiempo, tras 45 minutos en los que no pasó nada.

Poco y nada en el "Lencho" Sola

Los arquero Facundo Sanguinetti, de Banfield, y Mauricio Arboleda, de Sarmiento, son espectadores de lujos. Poca acción para ambos durante lo primeros 35 minutos.

Banfield y Sarmiento, sin diferencias

Sobre los 15 minutos, el juego sigue sin un dominador claro. Lo único importante fue el penal no cobrado a Banfield.

¡Arrancó el partido!

Banfield y Sarmiento ya juegan en el estadio Florencio Sola por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Formaciones de Banfield y Sarmiento

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo e Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Sarmiento: Mauricio Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez y Gabriel Díaz; Junior Marabel y Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Gariano. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports.

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