Franco Agostini, de Lomas Athletic, en camino para los Juegos Odesur 2026

Lomas Athletic , referente del hockey metropolitano y de la Selección Argentina, recibió la convocatoria de Franco Agostini a la concentración del combinado nacional con vistas a los Juegos Odesur 2026 a realizarse en la provincia de Santa Fe, del 12 al 26 de septiembre.

El entrenador Juan Martín Vivaldi citó a 35 jugadores, entre los que se destaca el goleador de Lomas Athletic , para entrenarse del 4 al 7 de agosto y luego del 10 al 13 del mismo mes en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

De esta lista, habrá un recorte para finalmente definir la definitiva de la Selección Argentina de Hockey que competirá en los Juegos Odesur 2026 en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, en un evento que reunirá a 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. A ese objetivo apunta Patu Agostini , uno de los referentes del plantel de Martín Herrero.

Los Leones son los actuales campeones luego de la medalla de oro lograda en Asunción, Paraguay, hace cuatro años, venciendo en la final a Chile y terminado el torneo invictos. El plantel contó con la presencia de Tadeo Marcucci , otro referente de Lomas Athletic , y Lucas Vila , actual entrenador del plantel femenino.

Franco Agostini en la Selección Argentina de Hockey.

El delantero del Tricolor se caracteriza por su aporte goleador. En esta temporada lleva anotados 16 en igual cantidad de fechas, convirtiendo un hat-tirck ante Mitre, dobletes frente a Hurling, Ducilo, Universitario de La Plata, Ciudad-B y SAG Los Polvorines, mientras que le marcó uno a Quilmes, San Fernando y Ciudad.

El apellido Agostini también trasciendo a la rama femenina. Su hermana, Chiara, es la goleadora de las Conejas –punteras absolutas del Metro-, con 12 en 18 partidos.

Franco Agostini y la Selección

En este 2026, Franco Agostini fue convocado por Lucas Rey al plantel de los Leones, luego de su última participación en 2022, con vistas a la Pro League y la Copa del Mundo. Iniciado en Lanús, el delantero pasó a Lomas Athletic a la edad de 15 años.

El seleccionado de Buenos Aires también lo tuvo entre sus filas en casi todas sus categorías y además participó del Mundial Junior 2021 en Bhubanewar (India), donde anotó cuatro goles y gritó campeón con los Leoncitos en el partido decisivo ante Alemania.

Es el goleador de Lomas Athletic en el Metro 2026.

Este llamado de Franco Agostini extiende el compromiso del club de Arenales 663 con la Selección Argentina: Emma Knolb será la representante femenina en el Mundial 2026 de Países Bajos y Bélgica; lo mismo que Tadeo Marcucci, Martín Ferreiro y Lucio Méndez Pin, formados en el Tricolor, pero que hoy representan al Royal Orée de la Liga Belga

El presente en Lomas Athletic

Lomas Athletic pelea en la zona baja de la tabla. Por eso, el aporte de Franco Agostini es vital para escaparle al descenso. Esta temporada, el Tricolor volvió a ganar después de 19 partidos, cortando una racha que en 2025 lo tuvo a punto de jugar el playout con un equipo de la Primera B para mantener la categoría.

Hoy, con nueve fechas para el cierre de la temporada 2026, Lomas Athletic suma 11 puntos, superando por dos a San Martín, y con ventaja de tres sobre SAG Los Polvorines y seis más que Ciudad-B que cierra las posiciones. Le espera un gran desafío por delante.