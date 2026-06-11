Emma Knobl, de Lomas Athletic, en la ventana final de la Pro League

Con la inclusión de Emma Knobl en la delegación, las Leonas animarán una nueva ventana de la Pro League 2025/26 en busca del boleto a la Copa del Mundo a disputarse en Países Bajos y Bélgica. La defensora es la única representante de Lomas Athletic en el plantel que conduce Fernando Ferrara , DT campeón con las Conejas.

La presencia de las jugadoras del club con sede en Arenales 663 es una fija en cada convocatoria. El recambio es constante por parte del cuerpo técnico, que en cada concentración realiza evaluaciones para luego recortar la lista definitiva.

Para Emma Knobl , que a fines de 2025 obtuvo la medalla de plata con las Leoncitas en el Mundial de Chile, será su estreno en esta temporada, que tuvo a la delantera Aylín Ovejero en la primera ventana que se llevó a cabo en Santiago del Estero; mientras que, en Hobart, Alemania, ninguna jugadora de Lomas Athletic formó parte del plantel de las Leonas.

La defensora, que recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor en 2024, lleva anotado dos goles en 10 partidos con Lomas Athletic en el Torneo Metropolitano de la Asociación de Hockey Amateur de Buenos Aires, que las dirigidas por Lucas Vila lideran con 25 puntos, aventajando por cuatro a Santa Bárbara y GEBA.

Este último fin de semana, en la victoria por 2-1 ante River Plate, Emma Knolb fue distinguida por el club como la Jugadora Destacada del partido. Este domingo, las Conejas buscarán ratificar su condición de líderes absolutas cuando visiten a Olivos, en el partido televisado a jugarse en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

El camino de las Leonas

Las Leonas comenzarán su actividad en Bélgica, donde enfrentarán a China (sábado 13 y domingo 21) y a las locales (domingo 14 y sábado 20). El último partido con las asiáticas será a las 6.30, mientras que los otros tres comenzarán a las 8, todos horarios de nuestro país.

Emma Knobl Pro League Emma Knobl, en busca del pasaje al Mundial.

Luego se trasladarán a Londres, donde se medirán con España (martes 23 -a las 8- y viernes 26 -a las 11.30) e Inglaterra (jueves 25 -a las 13- y domingo 28 -a las 9.30-).

Las argentinas se ubican en la 3º colocación con 17 puntos, por detrás de los países organizadores de la Copa del Mundo, Países Bajos 24 y Bélgica 21, por lo que estarán clasificando al Mundial. China y España, dos de sus rivales, suman 14.

Los Leones, con sello lomense

Entre los citados por Lucas Rey hay tres jugadores formados en Lomas Athletic: Martín Ferreiro, Tadeo Marcucci y Lucio Méndez Pin, hoy en el Royal Orée, de Bélgica.

Argentina jugará en Londres con Inglaterra (sábado 13 y sábado 20 -ambos a las 8.30-) y Australia (miércoles 17 y jueves 18 -ambos a la 01.00). Y, en Berlín, chocará con España (martes 23 y viernes 26 -ambos a las 12.30-) y Alemania (miércoles 24 -a las 3.30- y sábado 27 -a las 8.30-).

Los Leones también se ubican en el 3º escalón de la tabla con 17 puntos. El puntero es Bélgica con 22, seguido de Australia con 21.