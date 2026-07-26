La Casa del Piano de Banfield: la historia detrás del balcón que se convirtió en un ícono barrial

Quienes pasan por Rodríguez Peña 617 , en Banfield , difícilmente no levanten la vista. En el frente de una casa de barrio, el balcón está pintado como un teclado de piano . La Casa del Piano con el tiempo se transformó en un emblema local, un punto de referencia para vecinos, músicos y curiosos.

Su dueño es Moris , un músico de 44 años. Él aseguró que la idea nació mucho antes de que existiera el balcón. "Cuando tenía alrededor de 9 años me mudé a esta casa. Yo ya tocaba un tecladito Casio y soñaba con tener un piano de verdad. Estaba tan obsesionado que veía pianos por todos lados. Cuando miré el balcón, para mí era un teclado de piano", recordó.

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Durante décadas esa imagen quedó en su imaginación, la casa seguía siendo la casa familiar, la de sus padres. Recién cuando el lugar pasó a ser definitivamente su hogar sintió que era momento de ponerle su impronta.

El 22 de diciembre de 2018 mientras organizaba uno de los primeros encuentros culturales en su casa, Moris terminó de pintar el balcón con las clásicas teclas blancas y negras. "Me acuerdo porque arrancamos ese día con con un evento acá en casa y ese mismo día terminé de pintar el el balcón", recordó.

"Cuando miré el balcón, para mí era un teclado de piano", contó.

Qué sucede en la casa icónica de Banfield

"La gente que no conocía empezó a saludarme cuando pasaba por la vereda. Si sirve para unir a las personas y transmitir el amor por la música, ya cumplió su objetivo", explicó. La propuesta siempre fue sencilla: abrir las puertas de la casa para que músicos, artistas visuales, escritores, músicos encontraran un espacio donde compartir su trabajo.

Las reuniones son gratuitas, con una convocatoria reducida y organizada principalmente por recomendación y redes sociales. Han participado artistas de distintos puntos del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires e incluso músicos llegados desde Chile, Alemania y otros países.

"No hay un fin de lucro. Muchas veces salimos iguales y muchas perdemos plata. En el equilibrio siempre quedan las buenas buenos momentos vivido, experiencias hermosas y shows excelentes", sintetizó. En los últimos meses la actividad disminuyó debido a remodelaciones en la vivienda y a las demandas de la vida familiar, aunque Moris ya proyecta volver a abrir el espacio con la presentación de un nuevo proyecto musical.

Moris, dueño de la casa y profesor de piano.

El dueño de la Casa del Piano rifará su piano

Paradójicamente, mientras la casa sigue identificándose con el piano, su dueño está preparando una decisión que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años: regalar el piano de madera que lo acompañó desde la adolescencia.

La decisión esta vinculada a una convicción personal, es vegano desde 2012, y hace algunos años descubrió que los pianos tradicionales contienen cuero y lana en diferentes mecanismos internos, materiales que considera incomparable con su filosofía de vida.

"Fue un proceso largo. Cuando me enteré de cómo están construidos los pianos, empecé a buscar alternativas veganas, pero prácticamente no existen", detalló. Moris planea organizar una rifa y el ganador recuperará el valor del número comprado, por lo que sería un regalo. "Es un piano que quiero mucho, hace muchísimo tiempo que lo tengo, me costó bastante proceso, pero ya estoy decidido, solo falta hacer como el flyer y listo", concluyó.

Continuará dando clases y ofreciendo conciertos con piano eléctrico, tiene un proyecto hace más de 10 años llamado Retrónima, un dúo integrado por piano y batería que musicaliza películas en vivo. El próximo 31 de julio presentarán una función gratuita de Nosferatu con acompañamiento musical en tiempo real, una propuesta que combina improvisación, composición y cine clásico, en Venezuela 1283, CABA.