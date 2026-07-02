jueves 02 de julio de 2026
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2 de julio de 2026
Oportunidades.

Dan cursos gratuitos de gastronomía en Lomas para impulsar la salida laboral

El Municipio lanzó un nuevo ciclo de capacitaciones para que los vecinos aprenden sobre cocina y servicios de atención al cliente.

Los cursos se dan en instituciones de Lomas.

Los cursos se dan en instituciones de Lomas.

Para capacitar a los vecinos de Lomas de Zamora y brindarles una salida laboral, el Municipio lanzó un nuevo ciclo de cursos gratuitos vinculados al mundo de la gastronomía.

A través del programa Aprender Lomas y en conjunto con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), en junio arrancó un curso de pastelería que tendrá un total de 10 encuentros sobre elaboración de masas quebradas y secas, técnicas de merengues y preparación de hojaldres, cremas y mousses.

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"Me anoté en el curso porque me encanta cocinar, siento que es una buena experiencia y aparte no encontrás en todos lados un curso así. Es algo nuevo, innovador y te da la oportunidad de sumar conocimientos", destacó Pilar, una de las vecinas que forma parte de la capacitación.

cursos gastronomia
En junio arrancó el curso de pastelería y en agosto se viene el de servicio de salón.

En junio arrancó el curso de pastelería y en agosto se viene el de servicio de salón.

En agosto van a dar un curso de servicio de salón con un total de 10 clases orientadas a la atención al cliente, preparación de una mesa y servicio de higiene. La capacitación se realizará en la sede de UTHGRA en Temperley, ubicada sobre Meeks 586, y los interesados en anotarse tienen que llenar este formulario.

Próximamente abrirán nuevas inscripciones para pastelería y bartender. En la página web de Aprender Lomas está toda la oferta de cursos en gastronomía y otros rubros como electrónica, estética, informática, metalúrgica, textil e indumentaria.

Nuevos cursos de tecnología y cine en Lomas de Zamora

Más de 400 vecinos ya se sumaron a los cursos gratuitos en el Punto Digital Fiorito, donde el Municipio sigue ampliando la oferta de contenidos vinculados a la tecnología.

Durante todo el mes de julio habrá capacitaciones en Habilidades narrativas y digitales, Producción creativa y laboral para redes sociales, Primeros pasos con la IA, Radio y podcast, Video para redes, Canva para principiantes, escritura para jóvenes y un taller de cine.

El Punto Digital está ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo. Para anotarse en los cursos, hay que llenar este formulario con los datos personales.

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