Dan cursos gratuitos de gastronomía en Lomas para impulsar la salida laboral

Para capacitar a los vecinos de Lomas de Zamora y brindarles una salida laboral , el Municipio lanzó un nuevo ciclo de cursos gratuitos vinculados al mundo de la gastronomía .

A través del programa Aprender Lomas y en conjunto con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) , en junio arrancó un curso de pastelería que tendrá un total de 10 encuentros sobre elaboración de masas quebradas y secas, técnicas de merengues y preparación de hojaldres, cremas y mousses.

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"Me anoté en el curso porque me encanta cocinar, siento que es una buena experiencia y aparte no encontrás en todos lados un curso así. Es algo nuevo, innovador y te da la oportunidad de sumar conocimientos", destacó Pilar, una de las vecinas que forma parte de la capacitación.

En junio arrancó el curso de pastelería y en agosto se viene el de servicio de salón.

En agosto van a dar un curso de servicio de salón con un total de 10 clases orientadas a la atención al cliente, preparación de una mesa y servicio de higiene. La capacitación se realizará en la sede de UTHGRA en Temperley, ubicada sobre Meeks 586, y los interesados en anotarse tienen que llenar este formulario.

Próximamente abrirán nuevas inscripciones para pastelería y bartender. En la página web de Aprender Lomas está toda la oferta de cursos en gastronomía y otros rubros como electrónica, estética, informática, metalúrgica, textil e indumentaria.

Nuevos cursos de tecnología y cine en Lomas de Zamora

Más de 400 vecinos ya se sumaron a los cursos gratuitos en el Punto Digital Fiorito, donde el Municipio sigue ampliando la oferta de contenidos vinculados a la tecnología.

Durante todo el mes de julio habrá capacitaciones en Habilidades narrativas y digitales, Producción creativa y laboral para redes sociales, Primeros pasos con la IA, Radio y podcast, Video para redes, Canva para principiantes, escritura para jóvenes y un taller de cine.

El Punto Digital está ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo. Para anotarse en los cursos, hay que llenar este formulario con los datos personales.