Fortalecen el acceso a la tecnología en Lomas con nuevos cursos gratuitos

Más de 400 vecinos de Lomas de Zamora ya se sumaron a los cursos gratuitos en el Punto Digital Fiorito , donde el Municipio sigue ampliando la oferta de contenidos vinculados a la tecnología .

"Son talleres que tienen como objetivo acercar herramientas digitales a toda la comunidad y están enfocados en el uso de celular, computadoras y programas tecnológicos. Tenemos capacitaciones que abarcan todos los intereses y están abiertos a todas las edades sin necesidad de tener conocimientos previos", expresó Pablo Longo, profesor del espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo .

Durante todo el mes de julio habrá opciones para las personas interesadas en incorporar conocimientos, crear contenidos, armar proyectos y potenciar emprendimientos. Los lunes darán cursos de Habilidades narrativas y digitales (de 10 a 12 horas), Producción creativa y laboral para redes sociales (12 a 14) y Primeros pasos con la IA (15 a 16.30).

Mientras que los miércoles, de 10 a 12, habrá clases sobre Habilidades digitales; y en el horario de 12 a 14 estará el taller de Radio y podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Por su parte, los jueves ofrecerán cursos de Video para redes (10 a 12), Canva para principiantes (12 a 14), Guion para radio y podcast (12 a 14) y un taller de Escritura y literatura para jóvenes (15 a 16.30). Y todos los viernes, de 15.30 a 17, realizarán encuentros para ver, debatir y aprender sobre cine. Los interesados en anotarse en cualquiera de los cursos tienen que llenar este formulario.

"Me anoté porque me interesa todo lo relacionado a la computación y quiero integrarme más con la tecnología. La propuesta me encantó y se hace en un horario que después me da tiempo para hacer otras cosas", destacó Raquel, vecina de 63 años que participó este año de los cursos.

Arte y movimiento en los centros culturales de Lomas de Zamora

En los centros culturales del Municipio hay una amplia variedad de talleres gratuitos para que vecinos de todas las edades disfruten de la recreación y el aprendizaje cerca de sus hogares.

A lo largo de cada semana dan clases de múltiples disciplinas artísticas y encuentros pensados para que las personas hagan actividad física y cuiden su salud. Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565), Centro Cultural Darragueira de Banfield (Darragueira 275), Club Cultural de Lomas (Piaggio 653), Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) y Centro Cultural Fiorito (Recondo 1466).

La novedad de este año es que las inscripciones son a través de la web del Municipio. Ahí van a encontrar todos los talleres que hay en cada centro cultural con los horarios y un formulario para llenar con los datos personales.