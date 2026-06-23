Acompañan a las empresas de Lomas de Zamora en la búsqueda y selección de personal

A las empresas de Lomas de Zamora que necesitan incorporar trabajadores , el Municipio les ofrece un servicio de intermediación laboral para acompañarlas en todo el proceso de selección y encontrar los perfiles que mejor se adapten a la búsqueda.

Mediante el programa Empleo Lomas , las empresas pueden publicar su búsqueda laboral en la página web oficial . Desde el Municipio se van a encargar de encontrar y analizar a los mejores postulantes, contactar a los perfiles afines al puesto a cubrir y organizar entrevistas presenciales para finalizar el proceso de forma exitosa.

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Este servicio de intermediación laboral se sugiere para puestos que requieren formación académica, técnica o experiencia. Las empresas interesas en acceder y recibir más información tienen que mandar un mail a [email protected] o comunicar al WhatsApp 11-2438-5852.

Empleo Lomas busca conectar a los vecinos que están buscando empleo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar trabajadores. Durante las últimas semanas, en la página web pusieron nuevas ofertas laborales en rubros y especialidades como albañil, operario de producción, herrero, jefe de almacén, ejecutivo comercial corporativo y operario múltiple.

Los interesados en postularse tienen que registrarse en la página con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV (currículum).

Múltiples opciones para capacitarse en Lomas de Zamora

Con el objetivo de brindar herramientas de formación para los vecinos y mejorar el acceso al empleo, el Municipio creó la plataforma Aprender Lomas que tiene información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en 59 instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.