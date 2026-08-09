domingo 09 de agosto de 2026
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9 de agosto de 2026
Antecedentes.

El detenido en Lomas de Zamora por la entradera a una jubilada había estado preso por un secuestro

Lo arrestaron en Ingeniero Budge tras participar de una violenta entradera a una mujer. En febrero había recuperado la libertad tras pasar 11 años preso.

El hombre detenido en Lomas de Zamora.

El hombre detenido en Lomas de Zamora.

El sujeto irrumpió junto al menos dos ladrones más en la casa de una mujer de 76 años, a quien sorprendieron mientras dormía. Le robaron 250.000 pesos en efectivo, dos celulares, un anillo de oro y un manojo de llaves.

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La investigación desembocó en Lomas de Zamora, donde hubo una persecución policial a un Volkswagen Nivus blanco. Era el mismo que había sido utilizado en aquella entradera. Si bien el vehículo fue abandonado en la vía pública, vieron refugiarse a un sospechoso en una vivienda de Lavardén y Campana, en Ingeniero Budge. Lo arrestaron inmediatamente a él y a una joven que le alquilaba ese departamento.

El auto utilizado en la entradera.

El auto utilizado en la entradera.

Había estado preso por un secuestro

El detenido, identificado como L.E.M., había salido de la cárcel en febrero pasado tras cumplir una condena de 11 años de prisión por un secuestro extorsivo en Villa Luzuriaga. La víctima había sido una estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza.

L.E.M. fue quien rodeó a la víctima en el auto donde la mantuvieron privada de su libertad. La banda la liberó cuatro horas más tarde, tras cobrar un rescate de 80.000 pesos, cuatro relojes, una alianza, dos cadenas, dos anillos y dos pulseras.

Tras la detención del grupo de secuestradores, L.E.M. había sido procesado en 2016 por la Cámara Federal de San Martín. Lo condenaron a 11 años de cárcel por robo de auto en concurso ideal con secuestro extorsivo por sustracción, retención y ocultación, agravado por el número de personas participantes y por haberse logrado el cobro del rescate.

L.E.M. pudo recuperar la libertad en febrero de 2026, pero volvió a delinquir enseguida. La entradera en San Justo terminó con su detención en Ingeniero Budge y una nueva acusación que lo devolverá a prisión.

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