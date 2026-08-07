sábado 08 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Captura.

Le robó a una jubilada en una entradera y lo atraparon en Ingeniero Budge

Había participado de una entradera en San Justo y había escapado de la Policía en un control en Lomas de Zamora.

Dinero incautado en el allanamiento en Budge, en Lomas de Zamora.

Dinero incautado en el allanamiento en Budge, en Lomas de Zamora.

Todo empezó días atrás en una vivienda de la calle Juan Florio al 3100. Un grupo de delincuentes irrumpió en la casa de una mujer de 76 años, a quien sorprendieron mientras dormía y le robaron 250.000 pesos en efectivo, dos celulares, un anillo de oro y un manojo de llaves.

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Los ladrones huyeron por la puerta principal y escaparon a bordo de un Volkswagen Nivus blanco. Tras la denuncia de la víctima, la fiscalía interviniente trabajó con la comisaría de San Justo para encontrar a los sospechosos.

De San Justo a Lomas de Zamora

El auto utilizado en la entradera.

El auto utilizado en la entradera.

La investigación los llevó a Lomas de Zamora con un dato clave. En dicho distrito, hubo una persecución policial a un auto de características similares, que intentó evadir un control. El vehículo había sido abandonado, sin detenidos, pero el mismo contaba con rastreador satelital.

Al analizar los movimientos del coche, los investigadores no tardaron en establecer que era alquilado para hacer viajes de aplicación. Lo rentaba una mujer. De esa manera confirmaron la presencia de este mismo vehículo en la entradera de San Justo y observaron que el auto había estado detenido frente a varios domicilios.

A partir de la evidencia obtenida, de realizó una serie de allanamientos para dar con los responsables. Uno de ellos, identificado como L.E.M. de 35 años, fue arrestado en un domicilio de la calle Lavardén, entre Campana y Comodoro Rivadavia, en Ingeniero Budge. La Policía lo atrapó tras un seguimiento después de la mencionada persecución.

En el allanamiento a su vivienda, incautaron cinco teléfonos celulares, una funda de chaleco policial y una gorra perteneciente a la Policía Bonaerense. Además, fue detenida una joven de 22 años que le alquilaba el departamento: la acusaron de encubrimiento.

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