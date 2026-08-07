La Joaqui lanzó una canción con una indirecta para Luck Ra

cabEn medio del escándalo mediático que generó su separación de Luck Ra, la Joaqui estrenó una nueva canción titulada "Hoy te vi", una colaboración junto a Callejero Fino que rápidamente se volvió tendencias, aunque el interés se desvió hacia la letra del tema.

La canción, de clave de cumbia, gira en torno al desamor y al desencuentro sentimental y en las redes la vincularon con el presente sentimental de la cantante.

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Uno de los pasajes que más repercusión generó dice: “Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta”.

Sin embargo, la frase que más comentarios provocó en redes sociales fue: “Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos”.

Revuelo en las redes por la canción de La Joaqui

La coincidencia de la canción de La Joaqui desató una ola de especulaciones y comentarios entre sus seguidores en las redes sociales, quienes no tardaron en vincular la temática de la canción con el final de su relación amorosa, confirmada semanas atrás.

La Joaqui y Callejero Fino.

Mientras algunos fansse preguntaban si se trataba de un tema compuesto a partir del dolor reciente o de material ya grabado, en las redes se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia la artista, consolidándola una vez más como una de las voces principales de los "himnos del desamor".

No obstante, más allá del revuelo virtual y de las teorías sobre un posible "palito" dirigido al cantante cordobés, es un hecho que el hit y la colaboración con Callejero Fino ya estaban producidos con anterioridad.