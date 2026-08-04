martes 04 de agosto de 2026
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4 de agosto de 2026
Es un escándalo.

Revelaron cómo se enteró La Joaqui de la infidelidad de Luck Ra y Tuli Acosta

Pepe Ochoa contó, con lujo de detalles, en LAM cómo le llegó a la La Joaqui la información de la presunta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta.

La Joaqui se habría enterado de una avenutura de Luck Ra.&nbsp;

La Joaqui se habría enterado de una avenutura de Luck Ra. 

"Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui", reveló Pepe Ochoa en el ciclo de América TV en el comienzo de su relato.

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"Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui. Por eso, como la quería mucho, le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos con ella", continuó el panelista en LAM.

"Cuando La Joaqui se entera, lo encara primero a Alejo y le dice que se lo contó Valentín. Al día de hoy, ellos también se separaron", apuntó Pepe Ochoa.

Luego, el panelista fue directo contra los protagonistas de la escandalosa historia y lanzó: "Esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores".

Tuli Acosta negó haber tenido una romance con Luck Ra y aseguró que solo son amigos, desde hace años. La Joaqui se limitó a decir que la joven la mejor amiga del cordobés.

Qué había dicho La Joaqui

La Joaqui había roto el silencio días antes en PLP, su programa de streaming en Luzu TV, donde no pudo contener las lágrimas al hablar del final de la relación. “Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, dijo entre lágrimas.

También aclaró que fue Luck Ra quien tomó la decisión de separarse. “Nunca he amado así, yo me quería casar pero nos dio el timing”, agregó, pidiendo que no atacaran a nadie.

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