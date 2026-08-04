Banfield inició gestiones para recibir público visitante ante River Plate

Con el objetivo de recaudar dinero, Banfield inició gestiones para recibir público visitante en el encuentro ante River Plate por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . Este partido está pactado para el domingo 30 de agosto desde las 15.

Según informaron en el medio partidario Código Banfield, la intención de la dirigencia del Albiverde es habilitar la tribuna cabecera Osvaldo Fani , habitualmente utilizada por el público local, para el ingreso de los hinchas del Millonario en caso de recibir la autorización de la organización y del operativo de seguridad.

Cronograma. Banfield y Lanús con días y horarios confirmados para las próximas fechas del Clausura

Esta medida que impulsa el Taladro tiene como objetivo generar un ingreso extra en un contexto en el que el club debe afrontar varias obligaciones , fundamentalmente el sueldo de los empleados, a quienes se le debe varios meses y hace tiempo no logra regularizar la situación.

Hasta el momento, Banfield no recibió ninguna confirmación de parte de la AFA , pero ya marcó su intención de cara al partido que ya fue confirmado para el 30 de agosto y aguardará por una resolución de las autoridades competentes.

El último partido de Banfield ante River en el estadio Florencio Sola fue en 2023.

Los exitosos antecedentes que ilusionan a Banfield

Desde que se habilitó el ingreso de público visitante en la provincia de Buenos Aires, Banfield disputó tres partidos con parcialidad de ambos equipos y es hasta el momento el club que más veces lo utilizó.

El primer encuentro fue el 11 de octubre de 2025 en un encuentro ante Racing Club, después lo repitió el 22 de enero de 2026 en un compromiso con Huracán y la última vez, también ante la Academia, fue el 14 de febrero de este año. Ahora buscará conseguirlo ante River Plate.