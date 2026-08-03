Banfield y Lanús con días y horarios confirmados para las próximas fechas del Torneo Clausura

Banfield y Lanús ya conocen sus próximas cuatro fechas.

La Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial el cronograma para las jornadas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura. Con la necesidad de sumar puntos clave, tanto Banfield como Lanús ya conocen con precisión los días, horarios y escenarios en los que buscarán el protagonismo que se les está negando.

El equipo dirigido por Pedro Troglio suma 4 puntos en la Zona B del Torneo Clausura , producto de 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota. De esta manera, necesita empezar a sumar de a tres para dejar atrás la preocupación por la parte baja en la tabla de posiciones.

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Por su parte, el panorama de Lanús es aún más preocupante. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino cosechan tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, con una eliminación de Copa Sudamericana incluida . El Granate debe recuperarse, ya que se encuentra fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

En el análisis previo, Lanús afronta el panorama más complejo debido a la jerarquía de sus rivales y la localía de sus salidas. El Granate debe visitar dos estadios históricamente difíciles como el de Talleres en Córdoba y La Bombonera ante Boca, además de recibir a un duro Independiente. Por su parte, aunque Banfield tiene paradas bravas ante Racing de visitante y River en el Florencio Sola, cuenta con un respiro relativo al enfrentar a Belgrano y Newell's, rivales que en la previa asoman con menor regularidad en este tramo del torneo.

El fixture de Lanús en la Zona A

Por su parte, el Granate tendrá una seguidilla de alta intensidad que incluye el interzonal frente a Argentinos Juniors y dos visitas de riesgo ante Talleres en Córdoba y Boca en La Bombonera.

Fecha 4: vs. Talleres de Córdoba (Visitante) - Martes 11 de agosto a las 21

Fecha 5: vs. Independiente (Local) — Lunes 17 de agosto a las 17

Fecha 6 (Interzonal): vs. Argentinos Juniors (Local) — Lunes 24 de agosto a las 21.15

Fecha 7: vs. Boca Juniors (Visitante) — Sábado 29 de agosto a las 19

El fixture de Banfield en la Zona B

El Taladro afrontará dos duelos en el Florencio Sola y dos exigentes visitas en Rosario y Avellaneda. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará su primera victoria como visitante en el Torneo Clausura.

Fecha 4: vs. Belgrano (Local) — Lunes 10 de agosto a las 19

Fecha 5: vs. Racing Club (Visitante) — Viernes 14 de agosto a las 20.30

Fecha 6: vs. Newell's Old Boys (Visitante) — Sábado 22 de agosto a las 21

Fecha 7: vs. River Plate (Local) — Domingo 30 de agosto a las 15