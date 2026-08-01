¿El ex Lanús Leandro "El Loco" Díaz podría ser el 9 de Boca?

Boca Juniors busca nueve y posturaron al ex Lanús Leandro Díaz.

Boca Juniors busca un delantero de área en el cierre del mercado de pases y Renzo Tesuri, jugador de Atlético Tucumán, ofició de de representante por un momento para postular a un compañero suyo: el ex Lanús Leandro Díaz. ¿Lo tendrá en cuenta el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme?

El "Loco" Díaz fue la figura indiscutida de su equipo en el triunfo por 2 a 0 del Decano ante Central Córdoba por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con su dos goles, el exfutbolista del Granate encaminó el triunfo del conjunto tucumano en Santiago del Estero y pasó a liderar la tabla de goleadores del certamen local.

Por eso, luego del encuentro y durante una entrevista con ESPN, el mediocampista Tesuri no dudó postular a su compañero de equipo para vestir la camiseta de Boca, tirando un crítica hacia a los periodistas y equipos de Buenos Aires. "Hay que mirar un poco más al interior", remarcó, claro y contundente.

"ESTABAN HABLANDO DE LOS 9 QUE QUERÍA BOCA, ACÁ HAY UNO (LOCO DÍAZ). MIREN UN POQUITO PARA EL INTERIOR"



RENZO TESURI LUEGO DEL DOBLETE DEL LOCO DÍAZ VS. CENTRAL CÓRDOBA. TOP. pic.twitter.com/xDZBqoLMGK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026 "El 'Loco' es hermoso. Recién estaban hablando de los delanteros que buscaba Boca, bueno... acá tienen uno. Hay uno que es nuestro", resaltó el ex Ferro para sorpresa del cronista. "Que no se lo lleven, pero hay que mirar un poquito para el interior porque el nueve que tenemos es muy grande", agregó, ponderando las virtudes del exfutbolista de Lanús.

Contento por la victoria, y con el objetivo de poner en dimensión la calidad de su compañero, Tesuri concluyó: "El 'Loco' es un futbolista que pelea todas, un jugador que no te va a dejar morir. Es un orgullo tenerlo de compañeros. Los dos goles de Leandro Díaz, ex Lanús que fue postulado a Boca Juniors por su compañero EL LOCO DÍAZ PONE EL 1-0 PARA EL DECANOLeandro "Loco" Díaz apareció para el primero de Atlético Tucumán en Santiago.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/sFSYCGvUZT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 31, 2026 OTRO DEL LOCO DÍAZ Y ESTA VEZ PARA LIQUIDARLO



Para cerrar el partido, apareció otra vez y marcó el 2-0.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DxfhMIpJJF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 31, 2026

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