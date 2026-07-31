Las explosivas declaraciones de Eduardo Salvio tras la eliminación de Lanús de la Copa Sudamericana

Los ecos de la eliminación de Lanús de la Copa Sudamericana siguen resonando. Fue tal el fracaso del equipo conducido por Mauricio Pellegrino que el que alzó la voz fue uno de los referentes del plantel. Eduardo Salvio no se calló nada y fiel a su estilo polémico encendió la mecha.

La noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega terminó en una pesadilla para Lanús. El Granate no supo defender el 2-0 obtenido en La Fortaleza y fue vapuleado por un Cienciano que aprovechó al máximo los 3.400 metros de altitud para revertir la serie con un contundente 4-0.

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Sin embargo, la temperatura del encuentro no bajó con el pitazo final. Eduardo Salvio se convirtió en el centro de la tormenta al lanzar una frase que ya retumba en todo el continente.

El "Toto" no ocultó su fastidio y direccionó toda su autocrítica hacia las condiciones climáticas y geográficas de la ciudad peruana, desestimando las virtudes futbolísticas del conjunto local.

"Es imposible jugar al fútbol acá. Vinimos con una estrategia, pero el ahogo y la velocidad de la pelota te cambian todo el panorama en los primeros diez minutos". Y disparó: "En circunstancias normales, este equipo nunca eliminaría a Lanús".

Para Eduardo Salvio, la diferencia jerárquica entre ambos planteles quedó anulada pura y exclusivamente por la falta de oxígeno: "Da bronca porque sabemos que somos más equipo. En el llano, la historia hubiera sido totalmente diferente y la clasificación era nuestra".

"EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES, SABEMOS QUE ESTE EQUIPO NUNCA ELIMINARÍA A LANÚS"



El enojo de Toto Salvio por la eliminación del Granate en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/HPvAmtXfw2 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 30, 2026

Repercusiones de una frase picante

Las declaraciones del atacante no tardaron en encender la polémica en las redes sociales y en los medios peruanos, donde tildaron sus dichos de "soberbios" y "antideportivos". Por su parte, la parcialidad granate se dividió entre quienes apoyaron la queja por la dificultad extrema de la altura y aquellos que le exigieron mayor autocrítica al plantel por la pasividad defensiva mostrada durante los 90 minutos.

Con este golpazo internacional, Lanús se despidió prematuramente de uno de sus grandes objetivos del año y deberá asimilar el impacto de inmediato para focalizarse por completo en el Torneo Clausura, la única competencia que le queda por delante en el semestre.

Este domingo desde las 21.30 el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Instituto en La Fortaleza. A propósito, Eduardo Salvio apuntó: "Un gran equipo es aquel que en las difíciles se levanta y pelea". Y finalizó con esperanza: "Este equipo tiene mucho más para dar y así será".