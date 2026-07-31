Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por ir al cumpleaños del hijo de la China Suárez

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi recrudeció por la presencia del futbolista en el cumpleaños de Amancio, el hijo de la China Suárez. Esto ocurrió en medio del conflicto por el robo de los pasaportes de las hijas de la conductora y el delantero.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara hizo referencia al festejo del niño de 6 años donde Mauro Icardi habría sido uno de los invitados.

Se pudrió todo. La respuesta de Wanda a Icardi: "Busca trabajo y pensá en tus hijas"

"Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto“, escribió en una de sus publicaciones.

En el mismo mensaje, Wanda Nara expresó su deseo de que sus dos hijas puedan regresar junto a su familia y lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: "Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas“.

Otro fuerte posteo de Wanda Nara

Poco después Wanda Nara compartió un segundo descargo en el que volvió a insistir sobre la situación familiar y cuestionó las decisiones de Mauro Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, escribió.

“El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”, expresó.

Para cerrar, aseguró que sus hijas le piden al padre que firme la documentación necesaria para que puedan viajar y concluyó con una nueva acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó.