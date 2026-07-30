La firme actitud de Mauro Icardi con la China Suárez tras las críticas de Wanda Nara

Wanda Nara tomó la palabra nuevamente después de que Mauro Icardi regresara a Argentina junto con la China Suárez y apuntó contra la actriz, responsabilizándola por el mal presente futbolístico, que por el momento no tiene club, de su ex.

"En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando Twitter porque apoyo a mi pareja", expresó Wanda Nara en Los Profesionales en El Nueve.

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"Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos. Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista", insistió Wanda Nara.

#LosProfesionalesConFlor | Wanda Nara apuntó durísimo contra la China Suárez La empresaria volvió a encender la mecha contra la actriz y apuntó directo a la carrera del futbolista⚽ ⏰ De lunes a viernes a las 15:00 #VivíElNueve Miralo en vivo en https://t.co/GDxjXbInQ8 pic.twitter.com/9oPinjbJlO

"Yo soy gordita, pero me dedicó a conducir un programa de comidas, él juega al fútbol", lanzó Wanda Nara sumando elementos a la polémica.

"Yo lo ayudaba en lo que él le hacía feliz, que era triunfar en la cancha porque si después un jugador se deprime y está mal porque no tiene club, o porque lo dejan sentado en el banco, o porque viene otro que es una estrella Mundial y se lo ponen al lado, como le pasó en el Galatasaray, sufre cuando llega a tu casa", manifestó Wanda Nara.

El posteo de Mauro Icardi.

La respuesta de Mauro Icardi

Después de la entrevista a Wanda Nara, Mauro Icardi no se qudó quieto y compartió una foto de la China Suárez, donde la actriz luce muy sexy.

Escribió un categórico “Te amo”, junto a una postal que pertenecía a una campaña publicitaria que la actriz hizo para la marca de Ivana Figueiras.