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30 de julio de 2026
Sin vueltas.

La firme actitud de Mauro Icardi con la China Suárez tras las críticas de Wanda Nara

Wanda Nara criticó a la China Suárez por el mal momento futbolístico y físico de Mauro Icardi. El futbolista salió al cruce rápidamente.

Mauro Icardi contra Wanda Nara.&nbsp;

Mauro Icardi contra Wanda Nara. 

"En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando Twitter porque apoyo a mi pareja", expresó Wanda Nara en Los Profesionales en El Nueve.

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"Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos. Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista", insistió Wanda Nara.

"Yo soy gordita, pero me dedicó a conducir un programa de comidas, él juega al fútbol", lanzó Wanda Nara sumando elementos a la polémica.

"Yo lo ayudaba en lo que él le hacía feliz, que era triunfar en la cancha porque si después un jugador se deprime y está mal porque no tiene club, o porque lo dejan sentado en el banco, o porque viene otro que es una estrella Mundial y se lo ponen al lado, como le pasó en el Galatasaray, sufre cuando llega a tu casa", manifestó Wanda Nara.

El posteo de Mauro Icardi.

El posteo de Mauro Icardi.

La respuesta de Mauro Icardi

Después de la entrevista a Wanda Nara, Mauro Icardi no se qudó quieto y compartió una foto de la China Suárez, donde la actriz luce muy sexy.

Escribió un categórico “Te amo”, junto a una postal que pertenecía a una campaña publicitaria que la actriz hizo para la marca de Ivana Figueiras.

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