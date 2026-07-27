El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Me decían loco"

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen sin paz y ahora el futbolista fue lapidario con la conductora luego de un nuevo fallo de la Justicia de Italia en contra de la mediática, en medio de la causa de divorcio que tramitan desde hace años.

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi compartió los detalles de la nueva resolución judicial en contra de Wanda Nara .

Se pudrió todo. Fernanda Iglesias fulminó a Wanda Nara: "No es un ejemplo de vida"

"Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias", escribió el futbolista al comienzo de su publicación, antes de revelar el fallo que, según explicó, recibió este lunes.

Mientras que Mauro Icardi recordó que, durante el proceso de divorcio, Wanda Nara había reclamado 250.000 euros mensuales para ella, 65.000 euros para cada una de sus hijas y otros 100.000 euros mensuales en el marco de la separación.

El posteo de Mauro Icardi.

"La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura", sostuvo. Además, aseguró que, luego de esa resolución, la otra parte presentó una apelación para revertir la decisión.

En este contexto, el delantero afirmó que la Justicia de Italia volvió a expedirse a su favor. "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", expresó, celebrando el nuevo revés judicial para su ex.

Mauro Icardi, contra la Justicia de Argentina

Mauro Icardi también aprovechó el posteo para lanzar una fuerte indirecta contra el sistema judicial argentino y el juez Adrián Jorge Hagopián, con quien mantiene otros frentes legales.

"Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione", escribió el futbolista en su posteo de Instagram.

Para cerrar, el futbolista recordó la decisión que tomó al iniciar el proceso de divorcio en 2024 y reivindicó su estrategia judicial. "Allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", concluyó.