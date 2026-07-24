sábado 25 de julio de 2026
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24 de julio de 2026
Se picó.

La fuerte respuesta de Mauro Icardi a la mamá de Wanda Nara

Mauro Icardi cruzó a Nora Colosimo en las redes sociales luego que ella dijera que el futbolista sigue enamorado de Wanda Nara.

Mauro Icardi contra la mamá de Mauro Icardi.&nbsp;

Mauro Icardi contra la mamá de Mauro Icardi. 

Mauro Icardi se expresó con una indirecta, a través de un posteo en las redes sociales luego de que Nora Colosimo hablara públicamente en el programa de Moria Casán y asegurara que el futbolista todavía continúa profundamente enamorado de Wanda Nara.

La mamá de Wanda Nara había definido el vínculo del delantero con la China Suárez como una relación de “pura conveniencia”, desatando un nuevo escándalo.

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El posteo de Mauro Icardi.

El posteo de Mauro Icardi.

La respuesta de Mauro Icardi a los dichos de Nora Colosimo.

Ante este panorama, Mauro Icardi no perdió el tiempo y publicó una imagen en las redes sociales acompañada de una frase muy evidente.

"El amor de mi vida", escribió Mauro Icardi en la foto junto la China Suarez, etiquetando a la actriz y sumando un emoji de corazón flechado.

De esta manera, buscó responder a las recientes teorías sostenidas por Nora Colosimo y también por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quienes habían puesto en duda la autenticidad del romance que mantiene con la actriz.

La pareja se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Miami, pero por el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán, y con eso la pérdida de los pasaportes de sus dos hijas, el debió viajar de urgencia hacia Europa.

Si bien lo único que se necesita es su autorización y firma para que esos documentos vuelvan a emitirse de forma legal, el jugador inició una nueva disputa legal.

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