Alexis González, nuevo refuerzo de Los Andes: "Llego con la expectativa de ganarme un lugar"

Los Andes sumó una nueva alternativa para el plantel comandado por Leonardo Lemos . Se trata de Alexis González , futbolista surgido de las divisiones inferiores de Lanús, quien llega a préstamo al Milrayitas tras no ser tenido en cuenta en el Granate.

En diálogo exclusivo con Fútbol en Milrayitas , el polifuncional jugador rompió el silencio, detalló los motivos de su salida de Lanús y expresó sus ilusiones de cara a este nuevo desafío en la Primera Nacional.

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El arribo de Alexis González al conjunto de Lomas de Zamora no fue casualidad. La insistencia de la dirigencia lomense resultó clave para destrabar su situación contractual.

"Llego a Los Andes por 'Nacho' Ruano (Director Deportivo). Él estuvo muy interesado en mí ya desde fines del año pasado; me había hablado, pero en ese momento yo tenía la ilusión de que en estos seis meses se me diera algún tipo de oportunidad en Lanús, pero no pude sumar", expresó.

El panorama del juvenil cambió drásticamente con la llegada del nuevo cuerpo técnico a la Primera División del Granate, lo que forzó su búsqueda de nuevos horizontes. "El técnico (Mauricio Pellegrino) no nos iba a tener en cuenta, entonces teníamos que buscar una salida", aseguró.

Un semestre complejo en la Reserva de Lanús

Uno de los puntos más llamativos de la última etapa de Alexis González en Lanús fue su llamativa falta de continuidad en la Reserva, una situación que el propio futbolista aclaró que no se debió a cuestiones médicas.

"En estos seis meses jugué un solo partido en Reserva. Físicamente no tuve ninguna lesión ni nada; entrené con el plantel profesional, estaba futbolísticamente y físicamente bien. Había un tema entre los dirigentes y el cuerpo técnico de Reserva, no sé bien cuál era el problema porque ni siquiera a mí me lo supieron explicar muy bien. Supuestamente era por un tema de la edad, pero después hubo partidos que bajaron a jugar chicos de mi misma edad. Muy bien no sabría explicar el por qué, pero físicamente no tenía ningún problema", reconoció.

Pese a este freno en su continuidad, Alexis González recordó su buen antecedente inmediato contra su nuevo club, donde demostró su olfato goleador en un ensayo de pretemporada.

"Nosotros jugamos un amistoso, creo que en noviembre o en diciembre. Hice dos goles ese día. Jugué un rato, creo que habíamos jugado dos tiempos de 30 minutos o algo así, no me acuerdo bien, pero creo que jugué 15 o 20 minutos y pude hacer dos goles", recordó.

Alexis González brillo en la Reserva de Lanús.

La charla con Leonardo Lemos y su polifuncionalidad táctica

Alexis González se define como un futbolista capaz de cubrir toda la banda izquierda, una herramienta sumamente valiosa para los esquemas tácticos que pretenda utilizar Leonardo Lemos.

"Puedo jugar y cumplir esas tres funciones. He jugado mucho de lateral y extremo. Extremo izquierdo en un 4-3-3, pero en un 4-4-2 también puedo hacer la función ahí de volante/extremo. Me siento muy cómodo también jugando de lateral o haciendo el carril completo", afirmó.

El futbolista también reveló los detalles de su primera conversación con el DT Milrayitas y repasó cuál ha sido su posición más habitual a lo largo de su etapa formativa. En ese marco, sostuvo: "Con 'Leo' (Lemos) hablé, me explicó un poco qué era lo que tenía pensado, que me veía más ahí como extremo/volante. Yo estoy a disposición de lo que el técnico necesite. En Reserva jugué muchos partidos, te diría la mayoría de lateral. He jugado partidos de extremo también, pero deben ser muchos menos de los que tengo de lateral".

Al profundizar sobre sus características individuales dentro del campo de juego, el zurdo se describió como un futbolista con proyección pero con compromiso defensivo. Asimismo, consideró que es un " lateral ofensivo que pasa al ataque". Y apuntó: "Cuando me toca jugar de lateral, me gusta proyectarme mucho al ataque y tratar de doblar la marca al extremo".

El espejo de Chamorro y la ilusión en Lomas

Antes de sellar su firma, el nuevo refuerzo se asesoró con un conocido de la casa, quien le transmitió las mejores referencias sobre el mundo Los Andes y la exigencia de su parcialidad.

"Con Chamorro no hablé antes de llegar, pero sí el primer día cuando voy a entrenar. Estuve casi todo el día en el entrenamiento con él, le iba preguntando un poco cómo estaba él. Me decía que muy contento, que el grupo está muy unido y que Los Andes es un equipo que lleva mucha gente", destacó.

Finalmente, González trazó un paralelo con la situación de su compañero y se mostró optimista con replicar un camino exitoso que le permita relanzar su carrera profesional.

"Me imagino que debe ser un poco por lo que le está pasando a Chamorro, que tuvo un muy buen semestre, y capaz me pasa lo mismo y a fin de año puede llegar a salir alguna venta del lateral titular y me tengan ahí en cuenta. En Lanús me tenían muy bien considerado, fui capitán de la Reserva y titular casi todo el torneo el año pasado, estaba bien proyectado; pero hay decisiones técnicas que no dependen de los dirigentes. A Los Andes llego con la expectativa de sumar minutos, de ganarme un lugar y tratar de aportarle al equipo todo lo que más pueda", cerró.