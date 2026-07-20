Lanús calienta motores para su primer partido del semestre por la Copa Sudamericana

La fiebre del Mundial 2026 ya es historia. El fútbol argentino vuelve a escena y Lanús comenzará a partir de este miércoles su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Cienciano, de Perú. Y tres días después debutará por el Torneo Clausura de la Liga Profesional contra San Lorenzo, ambos en la Fortaleza.

Serán los dos frentes de competencia que tendrá hasta fin de año, ya que fue eliminado de la Copa Argentina . Haber sido tercero en el Grupo G de la Copa Libertadores le dio la posibilidad de revalidar un lugar en la Copa Sudamericana, de la cual es el defensor del título conseguido contra Atlético Minerio, de Brasil.

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El entrenador Mauricio Pellegrino contará con un solo refuerzo para el segundo semestre: Allan Wlk , delantero paraguayo de 23 años. La búsqueda del “9” pasó por varios nombres, hasta que finalmente se cerró al goleador de Recoleta, con buenos números que deberá corroborar de ahora en adelante.

“Lo teníamos marcado por la temporada que había hecho en Paraguay. Reúne las características que buscábamos. Se hace muy difícil acceder a jugadores del mercado local, por eso hay que apuntar al exterior”, manifestó el DT.

El futbolista estuvo presente para los suplentes en el último ensayo de pretemporada frente a Barracas Central (0-0, al igual que los titulares) en el predio Lionel Andrés Messi, siendo reemplazado por Thomas De Martis.

El equipo, casi de memoria

Mauricio Pellegrino ya tiene los 11 en la cabeza: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois.

Tanto Carrera, como Aquino, al igual que ante Independiente, fueron preservados por molestias físicas para tenerlos al 100% en el partido de Copa Sudamericana, a jugarse este miércoles desde las 21.30, con arbitraje de venezolano Alexis Herrera. La revancha será el 29, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. El que gane este cruce de playoffs se enfrentará a Botafogo, de Brasil, en octavos de final.

Lautaro Morales pasó a Tigre

El arquero Lautaro Morales se sumó al plantel de Tigre, que dirige Diego Dabove. La operación consiste en un préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra y el club de Victoria con la posibilidad de extender el vínculo seis meses más.

Lautaro Morales estaba jugando en la Universidad Central de Venezuela, pero regresó al país debido a los terremotos que afectaron mayormente a Caracas y La Guaira. Finalmente, interrumpió su contrato y definió su futuro en el Matador.