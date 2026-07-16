Habemus "9": Lanús aceleró y cerró la llegada de un goleador paraguayo

La búsqueda de Lanús en el mercado de pases por un “9” llegó a su fin: Allan Wlk se convertirá en el refuerzo solicitado por el entrenador Mauricio Pellegrino con vistas a la participación del equipo en los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El futuro del goleador de 23 años tuvo un giro inesperado en las últimas horas, ya que cuando estaba a un paso de Olimpia , finalmente apareció Lanús y jugará en el fútbol argentino. Según informó La Tribuna Paraguay, el Granate adquirirá el 80% del pase, desembolsando US$2 millones. Olimpia y Recoleta se beneficiarán económicamente en 50% y 50%. Talleres de Córdoba era el otro club interesado en los servicios del delantero.

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El oriundo de Asunción tuvo un gran primer semestre en el elenco asunceño, que clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana , dejando por el camino a Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Anotó dos goles, el más importante para la historia del club el que le convirtió en la última fecha al Ciclón en el Nuevo Gasómetro para el triunfo por 1-0.

Sus números adquieren mayor dimensión en el Torneo Apertura con 13 goles en 18 partidos (17 como titular) y una asistencia. Mientras que con la Selección Paraguay Sub-20 registra 19 participaciones con nueve goles, entre Sudamericano, Juegos Suramericanos y amistosos.

A pesar de sus jóvenes 23 años, Allan Wlk jugó en México para el Atlético Celaya y Atlante; y en su país en Sportivo Ameliano. Ahora, deberá revalidar su muy buen presente en Lanús, donde firmará contrato por cuatro temporadas y media, es decir, hasta diciembre de 2030.

Respira Mauricio Pellegrino

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, abraza la llegada del refuerzo que tanto pedía. La salida de Rodrigo Castillo dejó un casillero que no pudieron llenar Walter Bou y Yoshan Valois, y menos Ramiro Carrera que no está acostumbrado a esa posición clave del centrodelantero.

Las negociaciones por los internacionales Facundo Batista (Peñarol), Adrián Alcaraz (Olimpia) y Antonio Sanabria (Cremonese) no prosperaron. En el mercado local, se mostró interés por Mauro Méndez (exBanfield, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata), Marcelo Torres (Gimnasia y Esgrima La Plata), Milton Giménez (Boca) y Luciano Giménez (Huracán).

Sin embargo, el departamento de scouting, la dirigencia y el cuerpo técnico de Lanús, la prioridad era la búsqueda por fuera del fútbol argentino. Apareció la posibilidad de Allan Wlk, establecieron negociaciones y en las próximas horas será anunciado como refuerzo.