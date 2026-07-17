En la Universidad de Lomas de Zamora, Gabriel Franchignoni asumió su cuarto período en Ciencias Económicas

El Magíster Gabriel Franchignoni asumió un nuevo mandato al frente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ . Ejercerá el cargo durante el período 2026-2030. El acto de asunción se llevó a cabo durante la tarde del jueves 16 de julio en el Aula Magna Doctor Raúl Alfonsín y estuvo presidido por el Vicerrector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Magíster Horacio Gegunde.

Del evento también participaron el Vicerrector Académico de la UNLZ , Alejandro Kuruc; los exdecanos de Ciencias Económicas, Horacio Casabé y Ricado Pahlen Acuña; como así también los Decanos de la Facultad de Derecho, Fernanda Vázquez; Sociales, Gustavo Naón; Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizkaya; e Ingeniería, Diego Sierra. Además de los ex Vicedecanos Juan Carlos Vacareza y Juan Carlos Latrichiano.

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Gabriel Franchignoni es Master in Bussiness Administration the University of Baltimore – EEUU y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuenta con una dilatada trayectoria académica y política. Es docente adjunto en la Cátedra de Principios de Administración; y Asociado en la asignatura de Finanzas Públicas. Fue Profesor Titular del Programa de Autoevaluación Institucional, como Co-responsable ante la Comisión Central de la Universidad – Disposición Nº 074.

Fue presidente del Centro de Estudiantes y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas . Además, ocupó los cargos de consejero Académico; consejero Superior y Asambleísta Universitario.

Así fue el acto en la Universidad de Lomas de Zamora

El evento dio inicio con la entonación del himno nacional, para luego dar paso a la presentación del cuarteto de cuerdas Arcos del Sur.

Previo al juramento de rigor, hicieron uso de la palabra representantes de la comunidad universitaria de la Facultad. La primera fue la actual presidenta del Centro de Estudiantes Daniela Hernández, quien aseguro que "esta noche comienza una nueva gestión, pero también se renueva un compromiso compartido. El de seguir construyendo una Facultad cada vez más grande, más democrática, más inclusiva y comprometida con la educación pública para quienes estuvieron, los que hoy estamos y los que todavía están por llegar. Porque la universidad pública no solo es parte de nuestra historia. Es la herramienta con la que construimos nuestro futuro y el de nuestro país".

Posteriormente habló, en representación del claustro docente, el Doctor Alejandro Bellianitis. Luego de ponderar el liderazgo de Franchignoni, destacó su "trabajo diario llevado a cabo de manera meticulosa, lo que ha permitido a nuestra Facultad dar saltos de calidad que benefician a toda la comunidad educativa. Es un orgullo contar con Gabriel Franchignoni por un nuevo período al frente de la Facultad".

El juramento

El Vicerrector Magíster Horacio Gegunde fue el encargado de presidir el juramento del Magíster Gabriel Franchigoni. Luego del emotivo acto, vino el discurso del reelecto Decano, quien destacó los principales hitos de la Facultad en sus distintas áreas y ofreció un párrafo especial sobre el desarrollo del Plan Estratégico para la Facultad (PEPCEL) y los objetivos propuestos.

En ese contexto, manifestó: "Quiero convocar a todos los claustros a seguir construyendo juntos. Nuestra gestión transforma una institución. Son las comunidades unidas las que hacen historia. Los invito a renovar el orgullo de pertenecer Económicas Lomas. Sigamos formando profesionales competentes, ciudadanos comprometidos y personas capaces de contribuir al desarrollo de una Argentina más justa, más inclusiva y con oportunidades reales para todos".

Gabriel Franchignoni asumió su cuarto período en Ciencias Económicas.

"Asumo este nuevo mandato con gratitud, entusiasmo y con una certeza inquebrantable: los mejores años de nuestra facultad todavía están por venir", concluyó.

Por su parte el Vicerrector Magister Horacio Gegunde, luego de felicitar a las autoridades de la Facultad por el trabajo realizado en los últimos años, ofreció un panorama complejo en cuanto al vínculo de las Universidades y el gobierno nacional.

De todas formas, brindó un discurso optimista, al sostener: "Nunca fue la política de Lomas de Zamora bajar los brazos, sea el gobierno que fuera. Siempre fuimos para adelante, y lo vamos a seguir haciendo. Por eso me enorgullece presidir un acto de este tipo, porque sabemos lo que Gabriel va a poner en juego".

Finalmente, subrayó: "Sigamos así, con el sacrificio del día a día. A sabiendas de que nos cierran una puerta, pero abrimos tres. Esa es nuestra consigna, que cada vez que nos quieran coartan, nosotros vamos a multiplicar el sacrificio".