viernes 10 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
De vanguardia.

Lomas de Zamora: junto a la UNLZ, crean un espacio de análisis y evaluación de políticas públicas

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto al rector de la UNLZ, Diego Molea, presentaron el IC con el objetivo de diseñar un plan de desarrollo estratégico.

El intendente Federico Otermín, junto al rector de la UNLZ, Diego Molea.

El intendente Federico Otermín, junto al rector de la UNLZ, Diego Molea.

“El objetivo final es diseñar, por primera vez, el Plan de Desarrollo Estratégico de Lomas de Zamora”, destacó el jefe comunal Federico Otermín. Además estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama, y Santiago Aragón.

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Un nuevo espacio fundamental para Lomas de Zamora

En el marco del lanzamiento del IC, Federico Otermín afirmó que “Lomas va a cumplir 165 años desde su fundación como Pueblo de la Paz, la Cultura y el Trabajo y como tenemos la ambición de hacer de esta tierra que tanto amamos el mejor lugar del mundo para vivir, queremos que el camino hacia nuestro Bicentenario sea un tiempo que combine acción y reflexión para que cuando llegue ese momento, miremos hacia atrás con la tranquilidad de saber que no fuimos indiferentes y que supimos parar la pelota en medio de la crisis para pensar el futuro”.

“Empieza un nuevo capítulo de la Historia de Lomas de Zamora. Vamos a trabajar en la urgencia pero sin abandonar el deseo genuino de dejarles a nuestros hijos e hijas una ciudad mejor planificada, con profesionalismo, compromiso y, sobre todo, con amor por nuestra Casa Común y cada uno de los que la habitamos”, concluyó Federico Otermín.

Por su parte, Diego Molea resaltó que “el trabajo mancomunado entre la Universidad y el Municipio de Lomas de Zamora busca hacer un aporte concreto para que, ante el avance de los grupos de poder que quieren destruir la fuerza que a lo largo de nuestra historia construyeron los movimientos populares, podamos estar unidos y no caer en la trampa de resignar nuestra misión principal que es construir comunidad”

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