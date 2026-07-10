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10 de julio de 2026
Estafas.

Una de las víctimas de la concesionaria de Temperley tras la detención de los acusados: "Que no salgan más"

Una de las personas que denunció haber sido estafada por la concesionaria de Temperley, aseguró que los dos acusados "sabían todo" y celebró sus destinos.

Las víctimas escracharon a la concesionaria meses atrás.

Las víctimas escracharon a la concesionaria meses atrás.

Las detenciones del exjefe de ventas y del exgerente de la concesionaria Vi-Lion de Temperley renovaron la esperanza de decenas de víctimas que perdieron importantes sumas de dinero por autos que nunca llegaron, y ahora volvieron a creer en la Justicia.

"Espero que no salgan más", expresó Yamila, una de las damnificadas, que no dudó en celebrar las capturas de los dos acusados en diálogo con La Unión.

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Además, la denunciante recordó las explicaciones de ambos cuando empezó a reclamar por la devolución de su dinero: "Al principio se negaron. Después dijeron que eran empleados y que ellos cobraban un sueldo, que no eran participantes de ninguna transacción".

La Policía Federal apresó a Hernán De Campo, exjefe de Ventas, en un barrio cerrado de José C. Paz, y a Lucas Della Vedoba, exgerente, en una vivienda de Ituzaingó. Ambos permanecían prófugos desde septiembre de 2025., y ahora están a disposición de la UFI 8 de Lomas de Zamora por "asociación ilícita" y 28 hechos de estafa.

La concesionaria de Temperley al momento de su clausura.

La concesionaria de Temperley al momento de su clausura.

Cómo operaba la concesionaria

La concesionaria, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, captaba compradores por redes sociales, les ofrecía autos financiados en cuotas y, tras recibir el dinero, nunca entregaba los vehículos. Las excusas se repetían mes a mes.

Hernán Velardo, dueño de Vi-Lion y señalado como el líder de la asociación ilícita, continúa prófugo y sería intensamente buscado por las autoridades.

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