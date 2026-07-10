Federico Otermín: "Cuidemos la Patria; si nos quieren tristes y separados acá estamos".

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia miles de vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza Grigera para celebrar “Amor por la Patria en Comunidad”. Allí el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín llamó a "cuidar la Patria".

En esta oportunidad, se sumó la propuesta temática “Mundial en Comunidad”, que se viene realizando de manera itinerante los fines de semana y feriados en las plazas y parques del distrito con un banderazo para alentar a la Selección en la previa del partido contra Suiza.

El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, compartieron la jornada que incluyó la entonación del Himno nacional, la presentación de Orellana Lucca, ballets folklóricos, un homenaje al Indio Solari, baile popular, guiso patrio, pastelitos y chocolatada.

“En lo que ya es un clásico cada vez que hay una fecha patria, en Lomas celebramos el 9 de julio con la alegría de amar a este suelo que nos vio nacer y mirando al futuro con esperanza”, destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

“Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso. Cuidemos nuestra Patria, amemos nuestra Patria, porque nos merecemos estar mejor y si nos quieren tristes y separados acá estamos, felices y en paz, en familia y en comunidad”, añadió.