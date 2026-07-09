Lomas festejó el 9 de julio con un banderazo, música y guiso patrio

El celeste y blanco pintaba cada rincón de la Plaza Grigera . Estaba en las camisetas, las escarapelas, las banderas y en la alegría de miles de vecinos que festejaron juntos el Día de la Independencia en Lomas de Zamora . El encuentro organizado por el Municipio incluyó música, baile, un gran guiso patrio y estuvo atravesado por el sentimiento que une a todo el país: la ilusión por el Mundial y la Selección Argentina .

Bajo el lema "Amor por la Patria en Comunidad" , la jornada arrancó con un espectacular banderazo por la Independencia y la Selección. Al ritmo de bombos y platillos, los vecinos alentaron a la Scaloneta que ya está entre los 8 mejores del Mundial y el sábado irá en busca de un nuevo triunfo histórico.

Del llanto a la euforia. Triunfo de la Selección: las mejores postales del festejo en Lomas

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón" . La nueva canción que emociona y se multiplica en cada rincón del país también sonó con fuerza en la Grigera, donde pusieron juegos inflables temáticos de la Selección, una pantalla gigante para repasar momentos inolvidables de los mundiales y un lugar para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo .

"La estamos pasando muy bien y nos da alegría festejar el 9 de julio con tanta gente. En estos momentos difíciles para el país, es importante juntarnos y justo coincide con el Mundial que nos tiene a todos entusiasmados así que hay que disfrutar", destacó Lucía Aguilera, vecina de Temperley que fue a la plaza con sus amigas.

Más de 300 artistas lomenses cantaron el Himno en la Plaza Grigera

Uno de los momentos emocionantes del festejo fue la entonación del Himno Nacional con más de 300 artistas locales en el escenario pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de Fiorito, los coros de los centros culturales y músicos independientes como cantantes solistas, guitarristas y bateristas.

"Cuidemos nuestra Patria, nos merecemos una Argentina feliz y es lo que queremos construir. Si nos quieren tristes y separados, acá estamos felices, en comunidad, en familia y en nuestra plaza por la Independencia y también por nuestra Selección para mandarles buenas ondas desde Lomas de Zamora al equipo para el partido del sábado", expresó el intendente Federico Otermín, quien estuvo junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

Una multitud en la Grigera para otra gran fiesta popular.

El festejo también contó con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama. Mientras que el cierre estuvo a cargo de Orellana Lucca, el reconocido dúo santiagueño integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca quienes dieron un gran show a puro folklore e hicieron bailar a los vecinos.

"Vinimos a disfrutar con los nenes, que están muy enganchados con el Mundial y la Selección. Es muy lindo esto que hicieron de combinar un festejo patrio con la pasión por el fútbol, hay mucha alegría y eso es importante", celebró Daniel Quiroga, vecino de Lomas que disfrutó de la fiesta popular junto a sus hijos Matías y Luz.