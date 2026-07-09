El Hospital Gandulfo celebró 120 años con un mural colectivo que une historia, arte y comunidad

El Hospital Gandulfo celebró sus 120 años de vida con una serie de actividades que destacaron su trayectoria, su profundo vínculo con la comunidad de Lomas de Zamora y el compromiso de quienes formaron y forman parte de la institución.

Uno de los principales homenajes es un mural participativo que comenzó a realizarse en el ingreso ubicado sobre la calle Cevallos, con la participación de artistas y vecinos que intervienen las paredes del histórico establecimiento. La obra busca reconocer la figura de Luisa Cravenna de Gandulfo , la benefactora que donó los terrenos donde se construyó el hospital.

En el marco del aniversario, se entregaron reconocimientos con un mensaje de agradecimiento para quienes integran la institución: “Celebramos un legado de compromiso, vocación y servicio. Gracias a quienes forman y formaron parte de esta gran historia”, expresaba el detalle conmemorativo.

Durante los próximos días está prevista la participación de alrededor de 50 voluntarios que aportarán su trabajo para completar una obra que busca reflejar la identidad del hospital y su relación con la comunidad.

“Sentís que aportás algo a la comunidad, es un granito de arena porque es un pedacito del mural que pintás”, expresó uno de los vecinos que participó de la iniciativa. Además, destacó el clima generado entre quienes formaron parte de la actividad: “Hay re buena onda entre todos, todos están en la misma sintonía. Se genera una interacción valiosa”.

Entrada sobre la calle virrey Ceballos.

Un aniversario para reconocer el legado y el presente del hospital lomense

De los festejos participaron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; la viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro; autoridades sanitarias y representantes de la comunidad hospitalaria.

La directora ejecutiva del HIGA Gandulfo, Eugenia Traverso Vior, destacó la importancia del aniversario y señaló que se trata de “una institución profundamente ligada a la historia y a la identidad de Lomas de Zamora”. “Un hospital que nació de un gesto solidario y que, durante más de un siglo, fue creciendo junto a su comunidad. Sus pasillos guardan historias de cuidado, de trabajo, de aprendizaje, de nacimientos, de despedidas, de esfuerzo y de compromiso”, agregó .

Y agradeció a quienes fueron parte de la historia del hospital y a los equipos actuales que sostienen su funcionamiento cotidiano: “Las instituciones se construyen colectivamente y los cargos son circunstanciales, pero las huellas que deja cada trabajador y trabajadora permanecen”, sintetizó.

Por su parte, la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, destacó en sus redes sociales al Gandulfo como “una institución referente de la salud pública que, desde hace más de un siglo, acompaña y cuida a toda la comunidad” y remarcó que cada aniversario representa una oportunidad para reconocer “a quienes sostienen todos los días el sistema público de salud con profesionalismo, vocación y un enorme compromiso con su comunidad”.

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La historia del Hospital Gandulfo nació de la solidaridad

La historia del Hospital Gandulfo comenzó a principios del siglo XX, cuando los vecinos de Lomas de Zamora tenían dificultades para acceder a la atención médica y debían trasladarse hasta Buenos Aires para recibir asistencia. En febrero de 1902, Luisa Cravenna de Gandulfo informó al entonces intendente Manuel Castro la donación de una manzana de terreno para la construcción de un hospital, con la condición de que el predio no pudiera venderse, hipotecarse ni cambiar su destino.

Con el aporte de los vecinos, a través de colectas, kermeses y distintas actividades, el edificio pudo finalizarse en 1904. Finalmente, abrió sus puertas el 9 de julio de 1906 bajo el nombre de Hospital de la Caridad y recibió al día siguiente a su primer paciente. En 1915 pasó a llevar oficialmente el nombre de su impulsora y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales referentes sanitarios de la zona sur del conurbano bonaerense.