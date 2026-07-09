Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, habló en el programa de Moria Casán sobre el estado de salud de su esposo Jorge Messi , luego de las falsas versiones que circularon, y también agradeció las muestras de cariño que recibió toda la familia.

En un intercambio de mensajes difundido en el programa Moria Casán, en El Trece , Celia trajo buenas noticias y confirmó: "Jorge está recuperándose”.

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El papá del capitán de la Selección Argentina , luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.

La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Lionel Messi tuviera que padecer la fake news que dio Flor Peña en el canal de streaming Luzu TV.

Celia calificó ese momento como "horrible" en los medios, pero de todos modos aclaró rápidamente que todo estaba bajo control en el entorno familia.

La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas del Mundial 2026 ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.