jueves 09 de julio de 2026
Escribinos
9 de julio de 2026
¡Fuerza!

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi

En el programa de Moria Casán, Celia Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina, contó cómo sigue la salud de Jorge Messi.

Jorge Messi, con Lionel y Celia.&nbsp;

Jorge Messi, con Lionel y Celia. 

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, habló en el programa de Moria Casán sobre el estado de salud de su esposo Jorge Messi, luego de las falsas versiones que circularon, y también agradeció las muestras de cariño que recibió toda la familia.

En un intercambio de mensajes difundido en el programa Moria Casán, en El Trece, Celia trajo buenas noticias y confirmó: "Jorge está recuperándose”.

Lee además
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, en familia. 
Es el amor.

El reencuentro de Antonela con Lionel Messi: "Te amamos"
Sofi Martínez y Lionel Messi. 
¿Qué onda?

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

El papá del capitán de la Selección Argentina, luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.

Jorge Messi junto a Celia.

Jorge Messi junto a Celia.

Jorge Messi y su entorno tras las falsas noticias

La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Lionel Messi tuviera que padecer la fake news que dio Flor Peña en el canal de streaming Luzu TV.

Celia calificó ese momento como "horrible" en los medios, pero de todos modos aclaró rápidamente que todo estaba bajo control en el entorno familia.

La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas del Mundial 2026 ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.

Temas
Seguí leyendo

El reencuentro de Antonela con Lionel Messi: "Te amamos"

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

Bizarrap le entregó el premio MVP a Messi tras el triunfo ante Egipto

Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ernestina Pais falleció a los 54 años. 
Oficial.

El informe toxicológico de Ernestina Pais reveló un dato clave

Las más leídas

Te Puede Interesar

Momento único entre Maradona y un hincha de Temperley. video
Momento imborrable.

El día que un hincha de Temperley invadió una cancha para abrazar a Maradona