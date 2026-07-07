Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

Después de que Lionel Messi protagonizara un gesto que dio que hablar antes de una entrevista tras la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde , Sofi Martínez contó cómo atravesó la polémica que se instaló en torno a su relación con el jugador.

Lionel Messi se acercó a la periodista en la zona mixta y, antes de comenzar la nota, le dijo: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

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Desde Atlanta y en diálogo con Georgina Barbarossa por Telefe, Sofi Martínez habló del tema y Pía Shaw le preguntó: “El reencuentro con Leo era necesario, ¿cómo lo viviste?”

“Decir el reencuentro es raro porque cada vez que Leo pasó por zona mixta le pregunté por cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica”, respondió.

Y agregó: “La última semana se armó todo un lío por un tuit que decía que existía algún problema con mi trabajo y la Selección, con mi trabajo en el Mundial, cosa que nunca tuvo nada de cierto”-

“Se hizo una bola y llegó a los medios de comunicación, que empezaron a agrandar el tema con otras cosas que nada tenían que ver, como cuando el día que Leo saluda a Maxi López”, explicó Sofi Martínez.

Lionel Messi y Sofi Martinez.

Otra supuesta polémica con Lionel Messi

La periodista recordó el episodio que ocurrió antes del partido frente a Jordania, cuando el capitán abrazó a Maxi López y algunos usuarios interpretaron que la había ignorado.

“Él salía a hacer la entrada en calor, lo ve a Maxi, que fue su compañero en Barcelona, es amigo y exfutbolista, le da un abrazo. Nunca saluda a periodistas en ese momento. Yo me mantuve al margen, me puse feliz por Maxi, por su emoción. Fue un momento hermoso al aire para todos, súper emocionante", detalló.

Y reconoció: “Tengo la frustración de que hayan transformado ese momento, que fue hermoso para todos los que estábamos compartiendo la transmisión de Telefe, en algo malo”.