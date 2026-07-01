Así es el cameo de Lionel Messi en la nueva película de Spider-Man

Lionel Messi sorprendió a todos al ser el nuevo protagonista de la promoción de “Spider-Man: Un nuevo día”, la cuarta película de la historia del Hombre Araña interpretado por el actor británico Tom Holland.

El video que difundió la cuenta oficial de Spider-Man se hizo viral rápidamente en las redes sociales ante la inesperada aparición del capitán de la Selección Argentina.

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En el avance aparece un Peter Parker desayunando en su lugar de confianza, cuando entra un Lionel Messi buscando a Hombre Araña a través de una publicación. Ante la emoción del joven newyorkino, le pide que espere para luego aparecer con su traje de superhéroe.

Con un Lionel Messi monosilábico, Spider-Man le pregunta si tiene miedo a las alturas para luego llevarlo a recorrer los edificios de Nueva York entre telarañas.

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El vínculo de Tom Holland con Julián Álvarez

Esta interacción promocional no es la primera de Tom Holland con un argentino; más bien se suma a su comentada entrevista en la que confiesa su fanatismo por Julián Álvarez. Además, menciona que sería un gran candidato para interpretar a Spider-Man.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN.