Así es el cameo de Lionel Messi en la nueva película de Spider-Man

Lionel Messi sorprendió a todos al ser el nuevo protagonista de la promoción de “Spider-Man: Un nuevo día”, la cuarta película de la historia del Hombre Araña interpretado por el actor británico Tom Holland.
Lionel Messi aparece en la promoción de “Spider-Man: Un nuevo día”, la película protagonizada por el actor británico Tom Holland.
Lionel Messi sorprendió a todos al ser el nuevo protagonista de la promoción de “Spider-Man: Un nuevo día”, la cuarta película de la historia del Hombre Araña interpretado por el actor británico Tom Holland.
El video que difundió la cuenta oficial de Spider-Man se hizo viral rápidamente en las redes sociales ante la inesperada aparición del capitán de la Selección Argentina.
En el avance aparece un Peter Parker desayunando en su lugar de confianza, cuando entra un Lionel Messi buscando a Hombre Araña a través de una publicación. Ante la emoción del joven newyorkino, le pide que espere para luego aparecer con su traje de superhéroe.
Con un Lionel Messi monosilábico, Spider-Man le pregunta si tiene miedo a las alturas para luego llevarlo a recorrer los edificios de Nueva York entre telarañas.
Esta interacción promocional no es la primera de Tom Holland con un argentino; más bien se suma a su comentada entrevista en la que confiesa su fanatismo por Julián Álvarez. Además, menciona que sería un gran candidato para interpretar a Spider-Man.
“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN.