martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
Es el amor.

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi después de su nuevo récord

Antonela Roccuzzo tuvo un romántico gesto con Lionel Messi después de que el capitán de la Selección Argentina rompa un nuevo récord en los Mundiales.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. 

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su récord histórico en Mundiales.
  • La publicación de Roccuzzo cosechó numerosos elogios y felicitaciones de los usuarios.
  • Messi superó a Miroslav Klose y se consagró como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.
Resumen generado por Thinkindot AI

"Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi", escribió orgullosa Antonela Roccuzzo. Mientras que Lionel Messi no se quedó atrás y le respondió a su esposa con un “Te amo”.

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Como era de prever, la publicación de la rosarina se plagó de likes y de comentarios con muy buena onda para celebrar el nuevo logro del crack argentino.

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El posteo de Antonela Roccuzzo.

El posteo de Antonela Roccuzzo.

El nuevo récord de Lionel Messi

La Selección Argentina se aseguró el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse con Austria por 2-0 con los dos goles a cargo de Lionel Messi.

Con 18 goles, el rosarino superó al jugador alemán Miroslav Klose que ahora quedó segundo con 16 goles. Desde la tribuna, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se emocionaron sufrieron en los momentos más complicados del encuentro pero también se emocionaron con cada gol.

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