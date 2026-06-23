El romántico posteo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi después de su nuevo récord

Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje en las redes sociales a Lionel Messi, luego que el capitán de la Selección Argentina rompa un nuevo récord histórico y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.
Antonela Roccuzzo tuvo un romántico gesto con Lionel Messi después de que el capitán de la Selección Argentina rompa un nuevo récord en los Mundiales.
Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje en las redes sociales a Lionel Messi, luego que el capitán de la Selección Argentina rompa un nuevo récord histórico y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.
"Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi", escribió orgullosa Antonela Roccuzzo. Mientras que Lionel Messi no se quedó atrás y le respondió a su esposa con un “Te amo”.
Como era de prever, la publicación de la rosarina se plagó de likes y de comentarios con muy buena onda para celebrar el nuevo logro del crack argentino.
La Selección Argentina se aseguró el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse con Austria por 2-0 con los dos goles a cargo de Lionel Messi.
Con 18 goles, el rosarino superó al jugador alemán Miroslav Klose que ahora quedó segundo con 16 goles. Desde la tribuna, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se emocionaron sufrieron en los momentos más complicados del encuentro pero también se emocionaron con cada gol.