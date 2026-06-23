El romántico posteo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi después de su nuevo récord

Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje en las redes sociales a Lionel Messi , luego que el capitán de la Selección Argentina rompa un nuevo récord histórico y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

"Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi", escribió orgullosa Antonela Roccuzzo. Mientras que Lionel Messi no se quedó atrás y le respondió a su esposa con un “Te amo”.

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Como era de prever, la publicación de la rosarina se plagó de likes y de comentarios con muy buena onda para celebrar el nuevo logro del crack argentino.

El nuevo récord de Lionel Messi

La Selección Argentina se aseguró el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse con Austria por 2-0 con los dos goles a cargo de Lionel Messi.

Con 18 goles, el rosarino superó al jugador alemán Miroslav Klose que ahora quedó segundo con 16 goles. Desde la tribuna, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se emocionaron sufrieron en los momentos más complicados del encuentro pero también se emocionaron con cada gol.