El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi en la previa del partido con Austria

La Selección Argentina enfrentará este lunes a Austria en el segundo partido de la primera ronda del Mundial 2026, que puede sellar el pasó a la próxima fase. En la previa del partido, Antonela Roccuzzo le envió un mensaje a Lionel Messi en Instagram.

Justo al pie de las fotos, se pudo ver un mensaje para muchos es una cábala, teniendo en cuenta que se repitió la frase de posteos anteriores. Antonela Roccuzzo acotó un categórico "Te amo".

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Como era de prever, la publicación de la rosarina se llenó de likes y de miles de comentario con muy buena onda para el talentoso jugador.

El aliento para Lionel Messi

Al igual que Antonela Roccuzzo, los familiares de los futbolistas de la Selección Argentina le están haciendo el aguante a los jugadores antes de un partido clave.

En el caso particular de Lionel Messi, el Capitán de la “Scaloneta” está pasando días difíciles por la enfermedad que atraviesa su papá Jorge Messi.

También viene de atravesar un revuelo mediático luego de fake news que dijo Flor Peña al aire en Luzu TV, donde confirmó por error la muerte del papá del jugador.