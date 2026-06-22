lunes 22 de junio de 2026
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22 de junio de 2026
Es el amor.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi en la previa del partido con Austria

Antonela Roccuzzo le envió un romántico mensaje a a Lionel Messi en la previa del partido de la Selección Argentina con Austria en el Mundial 2026.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. 

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo envió un romántico mensaje a Lionel Messi en Instagram.
  • El mensaje, que dice "Te amo", se repite en posteos anteriores como cábala.
  • El equipo argentino enfrenta a Austria en un partido clave del Mundial 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

Justo al pie de las fotos, se pudo ver un mensaje para muchos es una cábala, teniendo en cuenta que se repitió la frase de posteos anteriores. Antonela Roccuzzo acotó un categórico "Te amo".

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Como era de prever, la publicación de la rosarina se llenó de likes y de miles de comentario con muy buena onda para el talentoso jugador.

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El posteo de Antonela Roccuzzo.

El posteo de Antonela Roccuzzo.

El aliento para Lionel Messi

Al igual que Antonela Roccuzzo, los familiares de los futbolistas de la Selección Argentina le están haciendo el aguante a los jugadores antes de un partido clave.

En el caso particular de Lionel Messi, el Capitán de la “Scaloneta” está pasando días difíciles por la enfermedad que atraviesa su papá Jorge Messi.

También viene de atravesar un revuelo mediático luego de fake news que dijo Flor Peña al aire en Luzu TV, donde confirmó por error la muerte del papá del jugador.

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