viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Se pudrió todo.

La polémica decisión de Tini Stoessel antes de su casamiento con Rodrigo de Paul

Mientras Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen planeando su casamiento, se conoció actitud que habría tomado la cantante con su familia.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a full.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a full.
Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
Rodrido de Paul y Tini Stoessel se casan en diciembre.&nbsp;

Rodrido de Paul y Tini Stoessel se casan en diciembre. 

Salió a la luz que Tini Stoessel estaría distanciada de sus padres Alejandro y Mariana y Gustavo Méndez sorprendió con detalles inéditos de la pelea, en los detalles que ventiló en el programa de Moria Casán.

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“Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”, manifestó.

Sobre el casamiento, el periodista sumó que será en Exaltación de la Cruz, en un recinto que utilizaron famosos como Ricky Montaner y Stefi Roitman, y que la wedding planner es Bárbara Diez, la expareja de Horacio Rodríguez Larreta.

“Todavía no se mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, agregó Gustavo Méndez sobre esta polémica decisión de Tini Stoessel.

La interna familiar de Tini Stoessel

Sobre la disputa familiar, Gustavo Méndez blanqueó que Tini Stoessel querría correr a su papá, de largo recorrido en el mundo del espectáculo, del manejo de dinero y de su propia carrera artística.

“Quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”, contó.

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