viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Buenas noticias.

Banfield recupera una pieza clave: Lisandro Piñero vuelve a estar a disposición de Pedro Troglio

Banfield recibió una buena noticia en la práctica de este jueves, ya que Lisandro Piñero entrenó a la par del grupo y está disponible para la próxima fecha.

Lisandro Piñero volvió a trabajar a la par del grupo en Banfield.

Lisandro Piñero volvió a trabajar a la par del grupo en Banfield.

El aire que se respira en Banfield es de puro optimismo. Tras un arranque de Torneo Clausura donde las lesiones obligaron a meter mano en el equipo, Pedro Troglio recibió la mejor noticia de la semana: Lisandro Piñero recibió el alta médica y ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El juvenil extremo había quedado marginado de las primeras tres jornadas del campeonato debido a una molesta sobrecarga en el recto anterior derecho. El cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo para evitar una ruptura fibrilar, y tras una intensa puesta a punto desde lo físico, el futbolista respondió de gran manera a las exigencias de los últimos trabajos tácticos.

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Para Pedro Troglio, este regreso representa un verdadero alivio conceptual. El entrenador recupera a una pieza que considera fundamental para su esquema dinámico: un jugador de banda, rápido, vertical y con un desequilibrio individual capaz de romper defensas cerradas. En un torneo tan físico y cerrado, variantes de este calibre pueden destrabar partidos clave.

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Mientras Lisandro Piñero busca recuperar el ritmo futbolístico ideal para pelear por un lugar en el once inicial, el plantel de Banfield completó un nuevo turno de entrenamiento enfocado tácticamente en el próximo objetivo.

El Taladro se medirá por la cuarta jornada del certamen el próximo lunes en el Florencio Sola, recibiendo a su rival desde las 19. Con el regreso de "Licha" al abanico de opciones, Pedro Troglio define por estas horas si el delantero sumará minutos desde el banco de suplentes o si esperará una semana más para su regreso oficial a las canchas.

En las primeras tres fechas del Torneo Clausura, el entrenador Pedro Troglio recurrió a Tiziano Perrotta, Bruno Sepúlveda, David Zalazar y Tomás Adoryan en la parte ofensiva. Ante Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto, el Taladro careció de peso en ataque, por lo que Lisandro Piñero aparece como una opción para que Banfield vuelva a convencer de mitad de cancha para adelante.

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