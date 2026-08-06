viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Efemérides. 

El desconocido vínculo entre Llavallol y el Día del Veterinario

El histórico instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, Llavallol, fue el primer centro de estudios superiores de veterinaria de Argentina en 1883.

El histórico instituto Agronómico Veterinario de Llavallol fue el primero del país.

El histórico instituto Agronómico Veterinario de Llavallol fue el primero del país.

El Día del Veterinario se celebra cada 6 de agosto en nuestro país en conmemoración a la fundación de la primera carrera de Medicina Veterinaria en Argentina, en 1883, cuando iniciaron los cursos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina en la localidad de Llavallol.

En 1881, el gobernador Dardo Rocha autorizó la creación del “Instituto Agronómico- Veterinario” en el predio de Santa Catalina, y el 6 de agosto de 1883 comenzó el dictado de clases, aunque no hubo muchos interesados y solo se inscribieron tres alumnos.

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María Cecilia Saluzzo, especialista de la veterinaria Sima Pet, ubicada en Balcarce 528, contó que están aumentando las enfermedades por vectores, "más conocidas como enfermedad transmitida de la garrapata, mosquito o pulga", explicó.

En la actualidad, el rol de las mascotas en las familias es central y son considerados como un miembro e incluso se crearon los términos "perrhijo" y "gathijo", la veterinaria Saluzzo expresó "el mayor de los respetos a todos aquellos que forman familia interespecie". Por último respecto, a las consultas más frecuentes se destacan las áreas de dermatología, oncología y endocrinología.

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