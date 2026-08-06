La grave acusación contra el policía de Lomas de Zamora que vendía información a delincuentes

Días atrás, un policía fue detenido en Lomas de Zamora , acusado de vender información policial a delincuentes para facilitar robos. Tanto él como su cómplice, un agente oriundo de Merlo , fueron procesados con prisión preventiva y una grave imputación en su contra.

Los involucrados son dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires , quienes habrían comercializado información reservada de uso exclusivo policial. La evidencia señala que esos datos habrían facilitado robo de vehículos, adulteración de documentación y venta ilegal de autos, entre otras actividades.

Ambos imputados tienen 32 años. Marcelo M.G. tiene domicilio en Lomas de Zamora , mientras que Cristian M.T. está radicado en Merlo . Debido al peligro de fuga, el juzgado interviniente convirtió la detención de ambos en prisión preventiva, por considerarlos presuntos autores de los delitos de “divulgación de secreto oficial y asociación ilícita, en concurso real”.

De acuerdo con la investigación, los policías estaban ligados a una organización criminal de casi 20 integrantes, que habría funcionado desde mayo de 2024 hasta fines de ese año. “Se encontraban organizados y coordinados integrando una banda o asociación ilícita destinada a conseguir motos robadas y autos , insertarle numeración falsa, cruzarlos, conseguir la documentación adulterada y venderlos como legales”, establece la acusación.

Los agentes aprovechaban que eran efectivos de la Policía de la Ciudad para suministrar las denominadas “planas” e informes extraídos de bases de datos oficiales. Se trata de información fundamental para adulterar la identidad registral de los vehículos y luego venderlos en el mercado ilegal.

Por otro lado, en los teléfonos secuestrados a los policías se encontraron varias fotos tomadas directamente de las pantallas de los sistemas informáticos, donde se veían consultas sobre patentes, antecedentes y demás datos de vehículos. Esas imágenes eran luego enviadas por WhatsApp a la banda, que luego les enviaba transferencias de dinero.

Además, se comprobó que el policía de Lomas había involucrado a su propio hijo en esta maniobra. Le pedía que realizara consultas en el sistema policial cuando él no tenía su teléfono laboral.