Detuvieron en San Vicente a un joven acusado de dispararle al perro de su vecino

Un joven de 25 años fue detenido en San Vicente, acusado de haberle disparado al perro de un vecino. La investigación se inició tras la denuncia del dueño del animal y culminó con un allanamiento en el que la Policía secuestró un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.
Con esa denuncia como punto de partida, personal de la Comisaría Primera de San Vicente y del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante una serie de allanamientos con apoyo de efectivos de la U.P.P.L. y del Comando de Patrullas.
Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre Once Bocas, donde los policías aprehendieron a un joven de 25 años señalado como sospechoso del ataque.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 sin marca ni numeración visible, además de municiones, cartuchos y vainas servidas, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y publicada por El Diario Sur, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa para determinar las circunstancias del hecho y su eventual responsabilidad.