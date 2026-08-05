Quilmes capacita sobre la causa Malvinas a los agentes municipales

Convenio con el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes.

El Municipio de Quilmes puso en marcha las capacitaciones obligatorias sobre la causa Malvinas destinadas a los agentes comunales, en el marco de un convenio con el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes. La primera jornada reunió a 40 trabajadores municipales y autoridades locales, y el programa continuará hasta alcanzar a todo el personal.

Los encuentros son coordinados por excombatientes de la entidad local, quienes abordan distintos aspectos vinculados con la historia del conflicto, la memoria colectiva y la defensa de la soberanía nacional. Además, las jornadas promueven la reflexión sobre el compromiso ciudadano y el valor de mantener vigente el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Según se informó desde el Municipio, el contenido de los talleres también hace eje en los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Desde el Centro de Veteranos sostienen que la educación constituye una herramienta central para preservar la memoria de quienes participaron de la guerra y de los caídos en combate.

Primera jornada en Quilmes La primera capacitación contó con la participación de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, Berenice Latorre, junto a concejales del bloque Fuerza Patria y funcionarios del área de Relaciones Institucionales.

En esta jornada inicial asistieron 40 agentes municipales. De acuerdo con lo informado oficialmente, las capacitaciones continuarán desarrollándose de manera periódica hasta completar la formación de la totalidad del personal comunal.

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