miércoles 05 de agosto de 2026
Escribinos
5 de agosto de 2026
Fallo judicial.

Confirmaron la prisión preventiva del colectivero acusado de atropellar y matar a un delincuente en Fiorito

El chofer de la línea 271 seguirá detenido por "homicidio simple". La fiscalía descartó la hipótesis de un accidente y pidió que permanezca tras las rejas.

La escena del crimen ocurrido en Fiorito el 30 de junio pasado.

La escena del crimen ocurrido en Fiorito el 30 de junio pasado.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el conductor continuará detenido mientras avanza la investigación por el hecho ocurrido a fines de julio, bajo la imputación de "homicidio simple", calificación legal sostenida por la UFI 7 desde que el caso dio un giro tras las primeras pericias y declaraciones.

Lee además
El caso es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.
Complicado.

El presunto padrastro abusador de Fiorito seguirá detenido con preventiva
Los dos detenidos durante los ulitmos allanamientos.
Investigación.

Boqueteros en Lomas: preventiva para el último detenido y avanza la causa por los relojes robados

El episodio ocurrió el 30 de junio pasado cuando un hombre abordó una unidad de la línea 271 y, armado con un cuchillo, asaltó al conductor. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, tras el robo el delincuente descendió del colectivo y fue embestido por la unidad pocos metros después.

A raíz de las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Nicolás Espejo sostuvo la hipótesis de que el chofer habría atropellado de manera intencional al asaltante, quien murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La causa est&aacute; a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora.

La causa está a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora.

Seguirá detenido con prisión preventiva

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió confirmar la prisión preventiva del imputado, al considerar que existen pruebas suficientes para que continúe sometido al proceso judicial bajo la acusación de homicidio simple.

Desde el inicio de la investigación, la defensa del colectivero sostiene una postura opuesta y afirma que el conductor fue víctima de un violento robo, por lo que buscará revertir la resolución mediante los recursos previstos por la ley.

La causa continúa en etapa de instrucción y será la Justicia la que determine, con el avance de la investigación y la producción de nuevas pruebas, si el chofer deberá afrontar un juicio oral por el hecho que conmocionó a Villa Fiorito.

Temas
Seguí leyendo

El presunto padrastro abusador de Fiorito seguirá detenido con preventiva

Boqueteros en Lomas: preventiva para el último detenido y avanza la causa por los relojes robados

Dictaron prisión preventiva para el hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja en Budge

Crimen del estudiante: pidieron la prisión preventiva de los tres detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Preparan misas, procesiones y actividades solidarias para conmemorar el Día de San Cayetano.
7 de agosto.

San Cayetano en Lomas: dónde y cómo serán las celebraciones por el patrono del trabajo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield quiere seguir en la Copa Argentina.
Atención.

Nuevo horario para Banfield-Midland por Copa Argentina