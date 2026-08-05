Confirmaron la prisión preventiva del colectivero acusado de atropellar y matar a un delincuente en Fiorito

La escena del crimen ocurrido en Fiorito el 30 de junio pasado.

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó la prisión preventiva del chofer de la línea 271 acusado de atropellar y matar a un delincuente que, instantes antes, lo había asaltado a punta de cuchillo en Villa Fiorito .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el conductor continuará detenido mientras avanza la investigación por el hecho ocurrido a fines de julio, bajo la imputación de "homicidio simple", calificación legal sostenida por la UFI 7 desde que el caso dio un giro tras las primeras pericias y declaraciones.

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El episodio ocurrió el 30 de junio pasado cuando un hombre abordó una unidad de la línea 271 y, armado con un cuchillo, asaltó al conductor. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores , tras el robo el delincuente descendió del colectivo y fue embestido por la unidad pocos metros después.

A raíz de las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Nicolás Espejo sostuvo la hipótesis de que el chofer habría atropellado de manera intencional al asaltante, quien murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La causa está a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora.

Seguirá detenido con prisión preventiva

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió confirmar la prisión preventiva del imputado, al considerar que existen pruebas suficientes para que continúe sometido al proceso judicial bajo la acusación de homicidio simple.

Desde el inicio de la investigación, la defensa del colectivero sostiene una postura opuesta y afirma que el conductor fue víctima de un violento robo, por lo que buscará revertir la resolución mediante los recursos previstos por la ley.

La causa continúa en etapa de instrucción y será la Justicia la que determine, con el avance de la investigación y la producción de nuevas pruebas, si el chofer deberá afrontar un juicio oral por el hecho que conmocionó a Villa Fiorito.