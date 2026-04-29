Boqueteros en Lomas: preventiva para el último detenido y avanza la causa por los relojes robados

La causa por el robo millonario a una joyería del centro de Lomas de Zamora sumó en las últimas horas novedades clave en el plano judicial. Según pudo averiguar La Unión , el último detenido, Rodrigo Morrone , quedó con prisión preventiva , acusado de integrar la banda de boqueteros que ejecutó el golpe .

En cambio, otro de los implicados -que había sido detenido durante los allanamientos- recuperó la libertad. Fuentes judiciales indicaron a este medio que su arresto se debió a la tenencia de armas de fuego halladas en su domicilio, pero no se logró vincularlo con el robo bajo la modalidad de boquete, por lo que fue excarcelado en esa causa.

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La investigación, que ya tiene a siete sospechosos identificados, continúa avanzando sobre distintos frentes. En ese marco, este miércoles comenzó la ronda de indagatorias a nueve personas acusadas de haber adquirido los relojes robados durante el asalto a la joyería ubicada en la Galería Oliver, sobre la calle Meeks al 55.

Los imputados están siendo investigados por la presunta compra de objetos de origen ilícito, en una línea de la causa que busca reconstruir el destino de la mercadería sustraída tras el golpe cometido el pasado 25 de enero.

FotoJet (18) Parte del material secuestrado en poder de la banda de boqueteros.

El robo millonario de boqueteros en Lomas de Zamora

El caso se inició a partir de ese robo, cuando los delincuentes ingresaron al local tras realizar un boquete desde una propiedad lindante y se llevaron relojes de alta gama y dinero en efectivo. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar un Peugeot 207 blanco utilizado para la fuga, lo que permitió avanzar en la identificación de la banda.

Con el correr de la pesquisa, se determinó que se trataba de una organización con roles definidos, presuntamente vinculada a otros robos similares en comercios de distintas localidades del Conurbano bonaerense.

Durante los allanamientos realizados hace un mes, se secuestraron armas de fuego, municiones, herramientas utilizadas para este tipo de robos y diversos elementos de interés para la causa. Además, parte de los objetos sustraídos -entre ellos relojes, perfumes y medicamentos- fueron recuperados, con un valor estimado en unos 20 millones de pesos.