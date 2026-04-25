Volvía de la facultad, le robaron y lo mataron en Temperley: hay dos detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos en las últimas horas por el crimen de un joven asesinado durante un intento de robo en Temperley , cuando volvía a su casa luego de la facultad. Mientras tanto, la policía mantiene un operativo activo para dar con otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

Según confirmaron fuentes policiales a La Unión , los arrestos se concretaron tras un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda de Lanús, donde efectivos de la DDI Lomas de Zamora y del Departamento de Homicidios lograron capturar a dos hombres de 21 y 25 años, ambos con antecedentes por robos en la zona.

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Según fuentes de la investigación, los detenidos están acusados de haber participado del raid delictivo que culminó con el asesinato del estudiante, ocurrido el viernes por la tarde cuando regresaba de la facultad y fue interceptado por delincuentes armados en la esquina de Dinamarca y Ericson, en Temperley.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la banda estaba compuesta por al menos cuatro integrantes. Antes del crimen, habían robado un Volkswagen Voyage en Lanús y luego una Renault Kangoo en Lomas, vehículos que utilizaron para movilizarse y cometer el ataque.

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El video del crimen, la clave

Las cámaras de seguridad fueron clave para seguir el recorrido de los sospechosos y ubicar los vehículos, que luego aparecieron abandonados en Avellaneda y Monte Chingolo. Fue en las inmediaciones de este último punto donde los investigadores detectaron movimientos que llevaron al allanamiento y a las detenciones.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos, elementos que ahora serán peritados.

En paralelo, la policía continúa la búsqueda de los otros dos presuntos integrantes de la banda, identificados como Alejandro Alexander, alias “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller, quienes permanecen prófugos y son considerados piezas clave en la causa.

La investigación está a cargo de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, que imputó a los detenidos por homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. Mientras tanto, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.