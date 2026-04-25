Detenidos por el robo millonario en Lomas de Zamora: el video del momento en el que se llevan la caja fuerte

El impactante robo millonario a un joyero en Lomas de Zamora sumó una prueba clave para atrapar a todos los miembros de la banda delictiva : el video de las cámaras de seguridad muestran, en detalle, cómo actuaron dentro del edificio.

En las imágenes que forman parte del expediente judicial, a las que tuvo acceso La Unión , se observa a dos de los delincuentes en pleno operativo, mientras trasladan una caja fuerte de gran tamaño por los pasillos internos. El registro evidencia la logística y coordinación del grupo, que logró moverse sin levantar sospechas.

Arrestado. Detienen a un sospechoso por el robo a una barbería de Temperley

Fallo judicial. Lomas: lo detuvieron por robar un auto, pero quedó libre a cambio de una donación de leche

Los asaltantes aparecen arrastrando el pesado botín, en una secuencia que refleja tanto la magnitud del robo como el tiempo con el que contaron para concretarlo. Dentro de la caja fuerte, había dinero, joyas y lingotes de oro sin ser detectados en el momento.

Según la investigación, el golpe fue ejecutado sin ejercer violencia y con un conocimiento preciso de los movimientos dentro del edificio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2048037564141977709?s=20&partner=&hide_thread=false Cayó una banda por un robo millonario en Las Lomitas: el video del momento en se llevan la caja fuerte del edificio pic.twitter.com/Yg5T4sACJd — Diario La Unión (@LaUnionDiario) April 25, 2026

El robo millonario

El robo millonario el 24 de junio de 2024 en un complejo de alta seguridad ubicado en la calle Meeks al 400, en el barrio Las Lomitas. De acuerdo a la reconstrucción judicial, los delincuentes ingresaron disfrazados, accedieron al estacionamiento con llaves y subieron hasta el piso 20, donde se encontraba el departamento del damnificado.

Los investigadores consideran que estas imágenes fueron determinantes para identificar a varios de los implicados, hoy detenidos. De hecho, con la reciente captura del último prófugo, la causa quedó cerrada y los ocho acusados serán llevados a juicio.

Además del material fílmico, el expediente reúne pruebas como allanamientos, secuestro de armas y seguimientos que permitieron reconstruir el accionar de la banda.

El video, que ahora forma parte central de la acusación, expone con crudeza la audacia del golpe y será una pieza clave durante el juicio oral, donde se buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los imputados. En total, son ocho los acusados que van a ser juzgados.