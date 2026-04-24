Robo millonario a un joyero en Lomas de Zamora: detienen al último prófugo de la banda

El momento en el que uno de los miembros de la banda delictiva arrastra la caja fuerte.

La detención del último prófugo por el robo millonario a un joyero en el centro de Lomas de Zamora permitió dar por cerrada la investigación y dejó a la banda delictiva completamente desarticulada. En total, son ocho los acusados que serán juzgados.

Se trata de un hombre identificado como Ezequiel Savid , de 28 años, arrestado este miércoles en Ingeniero Budge , donde permanecía oculto desde hacía casi dos años, según precisaron fuentes judiciales a La Unión .

El operativo fue llevado adelante por personal de la DDI de Lomas en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Unidad 40. Durante el allanamiento se secuestraron tres armas de fuego y una mochila con elementos utilizados para cometer escruches.

La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigino , titular de la UFI 19, quien ya había elevado a juicio al resto de los imputados el año pasado. Con esta última detención, la investigación quedó formalmente concluida y los ocho acusados serán juzgados.

Robo millonario (1) El robo millonario quedó filmado.

Robo millonario de una caja fuerte

El hecho ocurrió el 24 de junio de 2024 en un edificio de alta seguridad ubicado en la calle Meeks al 400, en el barrio Las Lomitas. Según la reconstrucción judicial, los delincuentes ingresaron disfrazados para burlar el sistema de seguridad privada.

Los malvivientes accedieron al estacionamiento con llaves y subieron hasta el piso 20, donde se encontraba el departamento del damnificado, un reconocido joyero que estaba de vacaciones.

Del lugar sustrajeron una caja fuerte de grandes dimensiones que contenía cientos de miles de dólares, joyas de alto valor y lingotes de oro. Luego descendieron con el botín y escaparon en un auto robado, sin ejercer violencia.

La entregadora del robo millonario

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que uno de los datos más relevantes del expediente es el rol de la pareja de la víctima, quien está acusada de ser la “entregadora”. De acuerdo a la hipótesis del fiscal, la mujer —que no provenía del ámbito delictivo y llevaba una vida de nivel socioeconómico alto— habría contactado a una persona con la intención de concretar el robo, y fue ese nexo el que la vinculó con la banda.

La mujer mantuvo la relación con la víctima durante más de tres años y continuó en pareja incluso después de cometido el hecho. Finalmente se disolvió recién tras su detención. Posteriormente fue excarcelada por no contar con antecedentes, al igual que otros cinco acusados.

En el marco de la investigación, los distintos integrantes del grupo fueron capturados en operativos realizados en Budge, Villa Rita, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sur. Uno de los presuntos líderes fue detenido mientras estacionaba un Audi en Palermo, mientras que otro fue apresado en un country de la localidad de Canning.

Con todos los acusados identificados y detenidos, la causa avanzará ahora hacia la instancia de juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades por uno de los robos más sofisticados registrados en la región en los últimos años.