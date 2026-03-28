sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Cinco detenidos.

Insólito: cae una banda de Lomas de Zamora que robaba los techos de los autos

Los habían denunciado por varios robos en el norte de la provincia de Buenos Aires. Todos tenían domicilio en Lomas de Zamora.

Auto incautado a la banda.

Auto incautado a la banda.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, se trataba de una organización delictiva que se dedicaba a sustraer los techos corredizos de los vehículos en las localidades de Mercedes, Chivilcoy y San Antonio de Areco. Llamativamente, todos eran oriundos de Lomas.

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Cinco delincuentes de Lomas de Zamora

detenidos
Tres de los cinco detenidos. La banda era oriunda de Lomas de Zamora.

Tres de los cinco detenidos. La banda era oriunda de Lomas de Zamora.

Las tareas investigativas permitieron identificar a cinco integrantes de la banda, los cuales fueron arrestados en dos operativos en la vía pública. En primera instancia, en el cruce de las calles 2 y 35, arrestaron a L.D.P., de 36 años, y a M.R.P., de 27. Los detuvieron mientras iban en una Volksagen Amarok.

Luego, en las calles 15 y 113, cayeron A.P., de 32 años; R.G.C., de 48; y A.M.L., de 28. A ellos los atraparon mientras circulaban en un Fiat Punto. Todos tenían domicilio registrado en Lomas de Zamora.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría local y puestos a disposición de la Justicia, imputados por robos y hurtos reiterados. Los investigadores siguen peritando algunos teléfonos celulares incautados durante los operativos, con el fin de identificar al resto de los miembros de la banda.

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