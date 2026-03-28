Insólito: cae una banda de Lomas de Zamora que robaba los techos de los autos

Detuvieron a una banda de delincuentes de Lomas de Zamora acusada de robar los techos de los autos estacionados . Los atraparon en la ciudad de Mercedes , en el noreste de la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , se trataba de una organización delictiva que se dedicaba a sustraer los techos corredizos de los vehículos en las localidades de Mercedes, Chivilcoy y San Antonio de Areco. Llamativamente, todos eran oriundos de Lomas.

Los ladrones fueron denunciados por al menos tres hechos cometidos en la zona. En todos los casos habían elegido un modelo en especial: el Peugeot 206 . La Policía de Chivilcoy empezó a investigarlos.

Las tareas investigativas permitieron identificar a cinco integrantes de la banda, los cuales fueron arrestados en dos operativos en la vía pública. En primera instancia, en el cruce de las calles 2 y 35, arrestaron a L.D.P., de 36 años , y a M.R.P., de 27 . Los detuvieron mientras iban en una Volksagen Amarok.

Luego, en las calles 15 y 113, cayeron A.P., de 32 años; R.G.C., de 48; y A.M.L., de 28. A ellos los atraparon mientras circulaban en un Fiat Punto. Todos tenían domicilio registrado en Lomas de Zamora.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría local y puestos a disposición de la Justicia, imputados por robos y hurtos reiterados. Los investigadores siguen peritando algunos teléfonos celulares incautados durante los operativos, con el fin de identificar al resto de los miembros de la banda.