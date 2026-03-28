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28 de marzo de 2026
Crimen.

Temperley: piden juzgar a un joven acusado de matar a un anciano en una entradera

Está imputado por haber asesinado a golpes a un jubilado en una vivienda del barrio San José de Temperley. Lo había tenido la DDI de Lomas.

El sospechoso detenido por el homicidio.

El sospechoso detenido por el homicidio.

Pidieron juzgar a un joven de 23 años acusado de matar a un anciano durante una entradera ocurrida en marzo del año pasado en el barrio San José de Temperley.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle La Calandria y tuvo como víctima a Luis Antonio Ramos, de 78 años. Delincuentes que llevaban barbijos y guantes ingresaron a la vivienda donde se encontraba la víctima junto a su pareja, los ataron y golpearon brutalmente al hombre, quien se desvaneció y murió poco después. Luego, escaparon con los ahorros de los jubilados.

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El sospechoso, captado por una cámara de seguridad.
El sospechoso del homicidio en Temperley, captado por una c&aacute;mara de seguridad.

El sospechoso del homicidio en Temperley, captado por una cámara de seguridad.

El fiscal Eusebio Vaqueiro, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Lomas, solicitó que Leyes sea llevado a juicio oral por el homicidio del anciano. El juzgado de Garantías interviniente tendrá que resolver si convalida o rechaza el pedido.

Por su parte, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil tendrá que decidir sobre la situación de un adolescente de 17 años que está acusado de participar en el mismo crimen. Al ser menor de edad, su causa se tramita aparte.

Cabe recordar que el caso tiene a un prófugo que ya fue identificado pero nunca pudo ser hallado. Se trata de un joven mayor de edad, con pedido de captura desde hace un año.

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