jueves 28 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
Se recuperó.

Talleres de Escalada revivió en Adrogué: cuál fue la clave para Matías Bazzi

El lateral de Talleres de Escalada marcó el punto fundamental que le permitió a su equipo hacerse de los tres puntos. Se viene un duro choque con Camioneros.

Matías Bazzi analizó la victoria de Talleres de Escalada.

Matías Bazzi analizó la victoria de Talleres de Escalada.

Después del golpe que recibió Talleres de Escalada frente a Sportivo Italiano, el equipo de Lucas Licht no tuvo tiempo para lamentos y logró un triunfo esencial en Adrogué para seguir expectante en la parte alta de la Primera B.

La victoria por 2-1, con goles de Pablo Cortizo y Leonel Barrios, le permitió al Albirrojo llegar a los 31 puntos, mientras que el elenco de Jorge Vivaldo se hunde en el fondo con 15 unidades, a un puesto del descenso.

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Todos los futbolistas hablan de una categoría complicada, con partidos trabados, sin espacios. Y Matías Bazzi, defensor de Talleres de Escalada resumió lo que fue el choque en el estadio Lorenzo Arandilla.

Una Primera B difícil de afrontar

“Estos partidos son duros, difíciles. El mérito también es del rival porque quiere salir de la zona de abajo, pero nosotros jugamos como tenemos que hacerlo. La verdad que el partido fue un poco impreciso en algunas jugadas, pero pudimos convertir los dos goles”, asumió el oriundo de La Plata.

Matías Bazzi, Talleres de Escalada
Una de las figuras de Talleres de Escalada: Matías Bazzi.

Una de las figuras de Talleres de Escalada: Matías Bazzi.

Talleres de Escalada sumó su triunfo 17 sobre Brown de Adrogué en un historial que se completa con ocho empates y 10 derrotas. Y el séptimo como visitante, que además tiene cinco igualdades y seis reveses.

El jugador formado en las divisiones inferiores de Gimnasia La Plata consideró que el gol de Pablo Cortizo -cumplió la ley del ex-, previo al descanso marcó una incidencia en el partido. “Hacer un gol antes del primer tiempo abre un poco más la cabeza y te da más confianza para arrancar el segundo tiempo”, sostuvo el lateral izquierdo en diálogo con Frecuencia Albirroja.

Próximo objetivo de Talleres de Escalada

El próximo domingo, desde las 14.30, Talleres de Escalada volverá a jugar como visitante, ante Deportivo Camioneros (33 puntos), que arrastra un invicto de 14 partidos, con nueve triunfos -cuatro consecutivos- y cinco empates. Los únicos dos que perdió fueron en su estadio Hugo Moyano: Villa Dálmine (0-2) y Real Pilar (0-1), en la 1º y 3º fecha.

“Los de arriba están bien, hay que seguir entrenando como lo estamos haciendo. Sabemos que es un equipo duro, que está muy bien y lo trabajaremos en la semana para poder competir”, aseguró el futbolista que esta temporada llegó como refuerzo y la dirigencia ya le extendió su contrato hasta diciembre de 2027.

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