Talleres de Escalada se prepara para los festejos del 120º aniversario

El próximo 7 de junio Talleres de Escalada festejará el 120º aniversario de su fundación, por lo que la institución Albirroja abrirá las puertas de su casa para celebrar este acontecimiento junto a toda la comunidad en una fiesta que será inolvidable. La entrada será libre y gratuita.

A través de sus redes sociales, el club informó que los festejos serán en Coronel Timote 3401, localidad de Remedios de Escalada, de 10 a 17 horas.

Se espera un domingo con nutrida concurrencia y, entre los anuncios, se destacan el entrenamiento abierto de Primera -el plantel de Lucas Licht -, música y shows en vivo, actividades de todas las disciplinas que se desarrollan en el club, sorteos, sorpresas, foodtrucks y mucho más, además de una exposición histórica de camisetas de Talleres de Escalada a través de sus más de 100 años por parte del Museo Los Torres. “Evento sin alcohol”, destacó la organización.

Actividades en Talleres de Escalada

La apertura de las puertas del club será a las 10. Y 15 minutos después dará comienzo el entrenamiento abierto de la Primera División de Fútbol, uno de los equipos protagonista de la temporada 2026 del Torneo de Primera B.

A las 11.30 se organizará una mesa redonda con la participación de grandes personalidades de la historia del club. A las 13 saldrá a escena la cantante Magalí Aguirre, para que a las 13.45 continué el DJ Leandro Villalba.

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Siguiendo con el cronograma de actividades, desde las 14 y hasta las 16, la comunidad de Remedios de Escalada conocerá las disciplinas que se desarrollan en el club, mientras otros artistas como el cantante Matías Namad, la Murga Escalando sin Remedio, y Capitano, banda de la Fundación Pupi, cerrarán la jubilosa jornada.

Talleres de Escalada y su historia

En 1902 se inauguró la estación Los Talleres, nombre que adoptó la localidad que fue aumentando cada vez con más habitantes.

El 17 de mayo de 1906, en la casa de Enrique Félix Tait, se labró el acta de fundación de Talleres United Football Club, luego de la fusión de los equipos barriales General Paz y Los Talleres, aunque el club se dio por fundado el 1º de junio. Su primera Comisión Directiva estuvo presidida por Jorge Rezzoagli.

El nombre británico se debió a la influencia de habitantes ingleses, escoceses, irlandeses y galeses que vivían en la zona y se desempeñaban en el Gran Ferrocarril Sur. A partir de 1926 pasó a llamarse Club Atlético Talleres.