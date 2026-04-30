Qué beneficios le trajo a Talleres de Escalada una plataforma móvil

A mediados de febrero, Talleres de Escalada acordó la llegada de la plataforma Global Fan (anteriormente Access Fan) como nuevo sistema integral para socios y socias. Dos meses después, gracias al trabajo de la Comisión Directiva, los resultados comienzan a fortalecer el crecimiento de la institución.

Desde la subcomisión de Socios informaron que, en el registro anterior a la implementación del nuevo sistema de socios de Global Fan, el club de Remedios de Escalada contaba con un total de 1.909 socios y socias.

Se le dio. Mateo Muñoz le dio un triunfo muy esperado a Talleres de Escalada

En poco tiempo, ese número se incrementó: se impulsaron distintas acciones orientadas al crecimiento institucional y al fortalecimiento de las actividades del club, las cuáles han incrementado la participación y la cantidad de socios que las practican.

Además, se puso en conocimiento que se llevó adelante un trabajo específico en el reordenamiento y mejora del padrón, con la incorporación del sistema Global Fan, que permitió optimizar la gestión y el control en el registro de asociados logrando aumentar la cantidad de socios considerablemente.

Y los resultados están a la vista. Como consecuencia del esfuerzo y trabajo realizado, Talleres de Escalada sumó más de 700 asociados y asociadas contando a la actualidad con un total de 2.650 socios.

Hinchas de Talleres de Escalada Talleres de Escalada logró resultados positivos.

“Este crecimiento refleja el compromiso de cada área de trabajo y el acompañamiento de toda la comunidad Albirroja, consolidando una base social más sólida y en constante desarrollo”, argumentaron desde el club.

Asimismo, le recordaron a “todos los y las simpatizantes de Talleres, que ser socio y socia, y estar al día es clave para el crecimiento del club. Les agradecemos su apoyo y acompañamiento en un contexto económico complejo, y estamos muy satisfechos por lo logrado, convencidos de que siguiendo este camino vamos a llegar a ser cada día más”.

Qué es Global Fan

Global Fan es una plataforma y aplicación móvil de gestión integral para clubes deportivos, diseñada para digitalizar la experiencia del socio y la administración de la institución. Permite a los hinchas asociarse, pagar cuotas, adquirir entradas y acceder a beneficios exclusivos desde su celular de forma remota.

Con Global Fan, que se convirtió en nuevo sponsor de la institución, Talleres de Escalada dio un paso adelante para mejorar la gestión integral del club.